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苗栗電子廠是否擴大篩檢範圍？陳時中：先看檢查結果

▲針對苗栗電子廠群聚事件的篩檢情況，指揮中心指揮官陳時中有最新說明。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲針對苗栗電子廠群聚事件的篩檢情況，指揮中心指揮官陳時中有最新說明。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-12 16:38:50｜2021-06-12 16:43:56

苗栗縣電子廠群聚事件持續進行篩檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日表示第一家電子廠昨日進行第二波全體篩檢，而且在北榮協助下，這次採用快速PCR篩檢，已做了2700多位，有3位陽性，其餘都是陰性，今日再進行第二波PCR快速檢驗。至於篩檢會擴及其他未有確診的電子廠嗎？陳時中說要看檢查結果，再就分布區域決定日後要怎麼篩。

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根據指揮中心統計，苗栗縣電子廠群聚感染案有4家，其中第一家累計確診285人（本國籍45人、外國籍240人）、接觸者 845人；第二家累計確診21人（本國籍21人、外國籍87人）、接觸者87人；第三家累計確診57人(本國籍57人、外國籍100人)、接觸者100人；第四家累計確諺12人（本國籍12人、外國籍11人）。

▲指揮中心公布苗栗電子廠確診數及接觸者數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布苗栗電子廠確診數及接觸者數。（圖／指揮中心提供）
陳時中表示這幾天積極做快篩，也安置了很多人，在中央與地方政府合作下，盡量把相關集中宿舍及移工宿舍分為熱區，除就地安置，有些移到集中檢疫所及防疫旅館。

此外，昨天第一家電子廠也進行第二波全體篩檢，這次採用較快速篩檢的PCR，當然前進指揮所也協調台北榮總調派4、50名檢驗人員運用篩檢驗技術，昨日做了2700多位，其中PCR陽性有3位，其餘都是陰性，今日則進行第二波PCR快速檢驗。

至於快篩是否會擴及沒確診的其他有移工的電子廠？陳時中說，要看檢查結果，再視分布區域決定日後要怎麼篩，基本上是開始先篩一次，過一周再篩一次，14天左右再再篩一次，要是視熱區居住及接觸關系來衡量。

▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
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是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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