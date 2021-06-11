好心肝疫苗接種名單該不該公布？陳時中要與法務單位研究
台北市好心肝診所違規施打疫苗事件持續延燒，網路也瘋傳施打名單，中央流行疫情指揮中心今（11）日在記者會上也被問到是否應公布這份名單？指揮官陳時中則表示，要看名單到底是多少？會跟法務單位研究一下。
記者顏真真/台北報導
2021-06-11 14:34:36｜2021-06-11 15:41:40
由於好心肝診所違規施打疫苗引發爭議，今日也傳出疫苗名單有不少知名人士，包括工商界、文化界大老，另外還有電視台經營人、前院級發言人、監察委員、國策顧問及多位資深藝人、主播等，有些人已承認有施打，有些則說沒有。
陳時中今日在記者會上也被問到是否應該公布這分名單，但他表示要看名單到底是多少，會再跟法務單位研究一下。
對於傳有診所開出數量不合理的行政人員在職證明，如何查證？陳時中說，會針對接種對象有無列冊、是否符合資格做行政清查，司法單位也有動作，相信近日可以查清楚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。