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好心肝疫苗接種名單該不該公布？陳時中要與法務單位研究

▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，更傳出接種名單，指揮中心指揮官陳時中被問到該不該公布？他說要與法務單位研究一下。（圖／指揮中心提供）
▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，更傳出接種名單，指揮中心指揮官陳時中被問到該不該公布？他說要與法務單位研究一下。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-11 14:34:36｜2021-06-11 15:41:40

台北市好心肝診所違規施打疫苗事件持續延燒，網路也瘋傳施打名單，中央流行疫情指揮中心今（11）日在記者會上也被問到是否應公布這份名單？指揮官陳時中則表示，要看名單到底是多少？會跟法務單位研究一下。

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由於好心肝診所違規施打疫苗引發爭議，今日也傳出疫苗名單有不少知名人士，包括工商界、文化界大老，另外還有電視台經營人、前院級發言人、監察委員、國策顧問及多位資深藝人、主播等，有些人已承認有施打，有些則說沒有。

陳時中今日在記者會上也被問到是否應該公布這分名單，但他表示要看名單到底是多少，會再跟法務單位研究一下。

對於傳有診所開出數量不合理的行政人員在職證明，如何查證？陳時中說，會針對接種對象有無列冊、是否符合資格做行政清查，司法單位也有動作，相信近日可以查清楚。

▲因為群聚案發生，苗栗及彰化確診數有急起直追的跡象。（圖／NOWnews製圖）
▲因為群聚案發生，苗栗及彰化確診數有急起直追的跡象。（圖／NOWnews製圖）
 

▲依指揮中心公布的資料，疫情有逐漸緩和的跡象。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的資料，疫情有逐漸緩和的跡象。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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