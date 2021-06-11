疫情艱困　玉闕朝仁宮捐贈百萬防疫物資力挺

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另外，林宏昭也說，立委陳柏惟、市議員江肇國、吳瓊華、前議員林佩函等得知訊息後，即刻掏腰包一同響應外，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也透過慈健診所捐贈口罩2萬個及醫療手套1萬雙，更讓人感到溫暖的還有平時到廟裡參拜的阿嬤省下菜錢一起發揮愛心，甚至連夜市小攤商，即使受到疫情衝擊暫時無營業、無收入下，仍堅持要捐贈20件防護衣。這些善舉、善念讓人看見台灣人的真誠，也讓這次的活動更有意義。
此外，在洽詢防疫物資採購的弘裕企業、宏達益企業、誠鑠企業等廠商也響應此活動，在價格上的優惠並加碼贈送防疫物資共襄盛舉，希望能為基層防疫醫護警消加油打氣！
立委陳柏惟表示，在得知玉闕朝仁宮發起這樣有意義的活動之後，除了自己率先決定捐款拋磚引玉之外，也隨即號召服務處的志工與支持者來共同響應，大家的募捐十分踴躍，短短兩三天內便募得五百多件隔離衣的款項，並由服務處同仁將募得款項親自繳付給玉闕朝仁宮，感謝許多熱心民眾共同來支持第一線的警消醫護。
議員江肇國表示，自去年疫情肆虐以來，玉闕朝仁宮一直扮演「安定民心」的重要角色，不但協助政府宣導防疫政策，也透過自身的影響力，集結各界力量齊心為台灣抗疫。這次，聽聞防疫物資不足的消息，董監事在短短幾日內就召集各路英雄，一同籌措經費、捐贈物資給予第一線的防疫人員，這樣的善舉實在讓人感佩。
議員吳瓊華說，感謝玉闕朝仁宮一直以來對社會的善舉，不論捐贈消防器材、旱災祈雨或是這次捐贈的防疫物資，都能看到玉闕朝仁宮的身影。也期盼能透過武財神及聖母媽祖的神力，保佑所有民眾，也盡早讓疫情結束。
市府民政局長吳世瑋表示，感謝玉闕朝仁宮在疫情艱困時刻與市府攜手共同抗疫。會將全數撥發第1線醫療人員及社區防疫相關人員使用，以增強防疫人員的安全防護，降低感染風險。
最後，吳世瑋呼籲，請全國民眾務必配合政府防疫規範，尤其這次端午節真的不要隨意移動，真的必要外出也請確實配戴好口罩、勤洗手，並且落實實聯制。唯有全國齊心防疫，才能盡早恢復以往的生活。