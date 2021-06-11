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粽子又油又黏，容易脹氣
林口長庚醫院營養治療科營養師曹雅姿說，一般市面上粽子的熱量平均為 400 ～ 600 大卡，而且油量、鹽分偏高，很容易吃了之後消化不良；除了建議成人一天一顆為限，兒童一天半顆粽子為限，也可以搭配筍子湯或燙青菜，或是在吃完粽子後再食用水果，增加一些纖維量幫助消化，比較不容易引起脹氣不適。
林口長庚中醫婦科醫師郭順利說，如果按照上面的方式吃，還是吃到脹氣、消化不良，可以按摩足三里、中脘等周邊肚臍穴位，幫助減緩不舒服。（穴位圖可參考：《按摩肚子可以消脹氣嗎？長庚中醫師：要了解自己的腹脹狀況》）。
郭順利說，如果按摩完仍然沒有改善，可以考慮用中藥材麥芽、穀芽、山楂、陳皮等組合的藥物，煮成「消食茶飲」：其中麥芽、穀芽含澱粉酶，可以助胃氣，消除米、麵的食積，山楂可以減少油脂吸收、消肉積、解油膩，陳皮則可解脹氣，理氣健脾。（另可參考：《脹氣喝薑茶有效嗎？長庚中醫主任教你3種茶飲消脹氣！》
另外，夏天到了蚊蟲很多，郭順利說，也可以用中藥材紫蘇、佩蘭、香薷、艾葉、石菖蒲、藿香各1錢，將材料一起打碎，均勻混合再行分裝、做成香包，可以防蚊、驅蟲，化濕醒脾、也可以當芳香劑使用。
圖、文／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 愛吃粽子又怕不舒服？中醫師教「配這種茶」甩油又不脹氣