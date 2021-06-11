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新光三越櫃姐確診 市府成立前進指揮所員工全面快篩

▲新光三越台中店櫃姐確診， 市府成立前進指揮所，並展開環境清消。（圖／市府提供）
▲新光三越台中店櫃姐確診， 市府成立前進指揮所，並展開環境清消。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-06-11 13:52:31

新光三越台中店精品專櫃一名櫃姐確診，台中市政府獲報後立即進行疫調及周邊清消外，市長盧秀燕今（11）日表示，市府已勒令新光三越停業清消，須經市府核准確認安全性後始得復業。此外，考量新光三越為台中首次出現大型賣場員工確診，「寧嚴勿鬆」，也在新光三越設置前進指揮所快篩站，要求新光三越員工全面篩檢，市長並親自前往視察。

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市府衛生局表示，這名染疫櫃姐為南屯區29歲女性，6月3日曾返回彰化老家，4日與外婆（9日確診）用餐，6日嗅覺喪失，7日返回台中並未上班而是到診所就醫，8日至百貨公司上班，9日並未上班，市府是於當日接獲彰化縣政府通知，並安排進行PCR採檢，10日下午確認陽性後，即展開疫調等相關處置。

衛生局指出，10日當晚7時許同步通知業者停業清消，目前已掌握匡列接觸者共5人，包含同住1人、職場4人，匡列人員持續疫調中。民眾如於6月8日至10日曾前往新光三越台中店，有疑慮也可就近前往社區快篩站篩檢。

市長盧秀燕表示，防疫最高原則是「寧嚴勿鬆」。為此，除勒令新光三越台中店停業清消，考量新光三越為台中首次出現大型賣場員工確診，防範未然，下午3時起在新光三越設置前進指揮所快篩站，要求新光三越員工全面篩檢。市長很重視，也親自前往視察指揮所成立情況。

而針對外界質疑新光三越台中店未誠實公開櫃姐染疫一事，業者中午二度發布訊息表示，10日晚間七時許接獲衛生局通知，獲知該名櫃姐為家中親屬接觸感染，即刻於晚間七時30分進行送客閉店，啟動防疫應變機制，包括：週邊人員健康狀況及接觸史的調查與管理，並立即進行全館徹底清潔消毒。

業者強調，疫情爆發以來，新光三越各店持續嚴謹落實各項防疫措施，全館實聯制、口罩100%到位、入場量溫、員工自主建康管理、以及現行縮短營業時間、分流上班等等。

在環境消毒維護方式，包括每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭、館內隨時排換氣維持新鮮空氣、每週館內外2至3次大型消毒等。新光三越所有人員將持續配合政府防疫政策，落實全館各項防疫措施，提供顧客與員工安全安心的環境。


 

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