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端午平安一起「罩」　屏縣府發放市場攤商防護面罩

▲屏東縣政府今（11）明（12）兩日派員在曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港的傳統市場攤商發放防護面罩。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.11）
▲屏東縣政府今（11）明（12）兩日派員在曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港的傳統市場攤商發放防護面罩。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.11）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-11 19:00:00

端午連假前夕，為了避免民眾過節的採買需求，讓容易有人潮聚集的傳統市場成為防疫破口，屏東縣政府今（11）明（12）兩日派員在曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港的傳統市場攤商發放防護面罩，有年紀較長的攤商紅了眼眶說「就是在找這個，不知道要去那裡買啦！」縣長潘孟安感謝攤商們「同場一命」的配合，一起挺過這次難關。

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▲傳统市場蔬果攤販說，與民眾距離比較靠近，每天面對不同的顧客風險很高，攤商能戴上防護面罩並對購買民眾噴灑酒精，這樣才能做好消毒防疫。（圖／屏東縣政府提供,
▲傳统市場蔬果攤販說，與民眾距離比較靠近，每天面對不同的顧客風險很高，攤商能戴上防護面罩並對購買民眾噴灑酒精，這樣才能做好消毒防疫。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.11）
屏東縣政府表示，這次發放的防護面罩是募集而來，包括：慈濟基金會捐贈4000個、立委周春米引介𡘙師傅企業5000個，及屏東縣佛教會捐贈1300個，共計10300個防護面罩。 

潘孟安表示，本土疫情嚴峻，適逢端午節連假民眾轉而湧入傳统市場買蔬果魚肉及民生物資，攤販與民眾之距離也較為靠近，市場攤販每天面對不同的顧客，風險很高，防疫必須更提高警戒，絕對不能鬆懈。

現場攤商說，端午連假將至，他們為了糊口不得不每天出來做生意，每天要面對不同的人，心中其實很不安，看到潘孟安為他們準備防護面罩，覺得揪感心。

潘孟安指出，市場是防疫圍堵的關鍵戰區，由於市場攤商是其他縣市確診案例的熱區，這次鎖定曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港市場攤商進行發放，感謝攤商配合配戴，一起堅固屏東的防疫網。

屏東縣政府呼籲，屏東傳統市場持續進行自主分流採購運動，希望民眾依身分證字號尾數分流採購，尾數單數的人，一、三、五、日採買，尾數雙數的人，則是二、四、六採買，少去多買，買好就走。縣府要求各鄉鎮市公所加強稽查所轄市場，更要每日消毒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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