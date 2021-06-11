宅在家也超好買！百貨、團購「線上年中慶」開跑

近期因疫情嚴峻，零接觸線上購物需求大增，百貨業者直接把實體店搬上線，新光三越即日起推出「線上年中慶」，上千品牌、數萬商品，隨時隨地都能買；486團購也搶先開跑年中慶優惠活動，各式熱門防疫家電下殺4折起，指定商品加碼祭超過萬元贈品；Global Mall新左營車站在「環球Online」線上購物開設旗艦館，在地美食、人氣伴手禮可線上訂購。





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▲新光三越即日起推出「線上年中慶」，上千品牌、數萬商品，隨時隨地都能買。（圖／新光三越提供）

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新光三越高雄三多店活動首7日規劃每日爆品超值價，同時呼應「Work From Home」趨勢，skm online更為居家上班的OL規劃保養專區，明星特惠組3折起，要讓民眾素顏視訊也不怕。高雄左營店也推出舒壓雙背墊、舒眠床、品牌經典帆布鞋、鐵板火鍋兩用電器鍋等各式商品，限時限量販售；而且連國際名品也能線上搶；還有線上濟州島韓國商品展，螃蟹餅乾、海鮮豆腐鍋、濟州島黑豬肉拉麵等。





▲486團購搶先開跑年中慶優惠活動，各式熱門防疫家電下殺4折起。（圖／486團購提供）

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▲Global Mall新左營車站「YES WE CAN！」檔期，線上線下同步展開。（圖／Global Mall提供）