宅在家也超好買！百貨、團購「線上年中慶」開跑

▲時下最夯血氧偵測功能的486健康錶、居家學習必備翻譯筆等，皆加入快閃年中慶。（圖／486團購提供）
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▲時下最夯血氧偵測功能的486健康錶、居家學習必備翻譯筆等，皆加入快閃年中慶。（圖／486團購提供）
記者陳美嘉／高雄報導
2021-06-11 14:13:31
近期因疫情嚴峻，零接觸線上購物需求大增，百貨業者直接把實體店搬上線，新光三越即日起推出「線上年中慶」，上千品牌、數萬商品，隨時隨地都能買；486團購也搶先開跑年中慶優惠活動，各式熱門防疫家電下殺4折起，指定商品加碼祭超過萬元贈品；Global Mall新左營車站在「環球Online」線上購物開設旗艦館，在地美食、人氣伴手禮可線上訂購。
▲新光三越即日起推出「線上年中慶」，上千品牌、數萬商品，隨時隨地都能買。（圖／新光三越提供） 新光三越全新打造「skm online」把實體百貨全客層優質商品、時下最夯的流行商品統統搬上線，並納入原有美妝電商，全站將有多達2,500大品牌、5萬項商品陸續進站。6月8日至21日推出「線上年中慶」，首7日祭出全站購物滿額免運等優惠。 × ▲新光三越即日起推出「線上年中慶」，上千品牌、數萬商品，隨時隨地都能買。（圖／新光三越提供）
新光三越高雄三多店活動首7日規劃每日爆品超值價，同時呼應「Work From Home」趨勢，skm online更為居家上班的OL規劃保養專區，明星特惠組3折起，要讓民眾素顏視訊也不怕。高雄左營店也推出舒壓雙背墊、舒眠床、品牌經典帆布鞋、鐵板火鍋兩用電器鍋等各式商品，限時限量販售；而且連國際名品也能線上搶；還有線上濟州島韓國商品展，螃蟹餅乾、海鮮豆腐鍋、濟州島黑豬肉拉麵等。
▲486團購搶先開跑年中慶優惠活動，各式熱門防疫家電下殺4折起。（圖／486團購提供） 486團購將時下最夯血氧偵測功能的486健康錶、居家學習必備翻譯筆、語言學習機等搶手商品皆加入快閃年中慶；國內疫情升溫，各式居家防疫家電熱銷，搭載蒸汽殺菌、抑菌離子、紫外線殺菌等各式熱門防疫家電下殺4折起。活動集結LG、PINOH品諾家電、華碩、Health Banco、G-PLUS等各品牌推出折扣優惠，享免運及最高24期刷卡分期0利率，活動至6月28日止。 × ▲486團購搶先開跑年中慶優惠活動，各式熱門防疫家電下殺4折起。（圖／486團購提供） ▲Global Mall新左營車站「YES WE CAN！」檔期，線上線下同步展開。（圖／Global Mall提供） Global Mall新左營車站即日起至6月30日推出「YES WE CAN！」檔期，線上線下同步展開，涼夏商品超值優惠8折起，並推出行動支付回饋，提供消費者降低接觸；同時結合館內超過15家美食餐飲品牌，推出「無接觸外帶」優惠、「雙平台外送」消費滿額還送指定商品。此外，Global Mall新左營車站在「環球Online」線上購物也開設旗艦館，在地美食、人氣伴手禮也可線上訂購，無論是生乳銅鑼燒、酸甜果乾或是健康養生食品等，輕鬆下單，宅配到家立即享用。 × ▲Global Mall新左營車站「YES WE CAN！」檔期，線上線下同步展開。（圖／Global Mall提供）