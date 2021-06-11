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分流上班工作變兩倍！留守女嘆「薪水沒變」：同事都在混

▲近期台灣受到本土疫情影響，不少公司都開始分流上班或停業，避免疫情再度擴大。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲近期台灣受到本土疫情影響，不少公司都開始分流上班或停業，避免疫情再度擴大。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 14:17:50

近期台灣受到本土疫情影響，不少公司都開始分流上班或停業，避免疫情再度擴大。不過就有網友抱怨，自己因此成為留守公司的人員，卻因此工作量倍增，薪水卻沒變，完整遭遇曝光也引發熱議。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到，「疫情爆發以來，公司實施部份同仁居家上班，有些人因為工作關係沒辦法居家，有些人因為要照顧長輩、小孩一直安排居家但是工作幾乎都是留守辦公室的人在做。本來的工作量就已經緊繃，加上同事的量直接崩潰，不知道同事在家做了什麼工作，訊息也久久回一次，明明有些工作在家用電腦就能完成」。

▲原PO留守在公司，而其他居家分流上班的同事卻開始打混。（圖／翻攝）
▲原PO留守在公司，而其他居家分流上班的同事卻常常失蹤。（圖／翻攝）
原PO隨後也感嘆「我們公司是大公司，走傳統路線，部門主管不太管同事的工作及分配，公司也不會開除人，對接的窗口無能也只能自認倒楣。不知道三級警戒還要維持多久，每天冒著生命危險通勤上下班，酒精噴了又噴，回家趕快洗澡，做著雙倍的工作、領著不變的薪水。想過離職，但現實是需要薪水負擔家計，有時候工作到哭出來擦擦眼淚，還是繼續完成工作」。

完整遭遇曝光後，也引發眾多網友討論「這現象太奇怪吧，公司也不處理真的傻眼」、「這什麼大公司啊，分流上班連個遠端也沒有？我們也分流，但每個人都可以處理自己的事」、「工作不是都是你的工作，是大家的工作」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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