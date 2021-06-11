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新冠治療利多！健保納「高氧治療」　放寬「超人姿勢」

新冠治療利多！健保納「高氧治療」　放寬「超人姿勢」
新冠治療利多！健保納「高氧治療」　放寬「超人姿勢」

健康醫療網

2021-06-11 14:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】為因應治療COVID-19(新冠肺炎)個案所需，國際經驗及實證上顯示「經鼻高流量濕化氧氣治療」（High Flow Nasal Cannula, HFNC）及「俯臥式擺位」（Awake prone）為具效益之治療方式，中央健康保險署李伯璋署長表示，只要防疫所需，健保一定會積極配合解決，將新增「經鼻高流量濕化氧氣治療」申報代碼，並放寬「體位引流」申報次數限制，COVID-19之治療費用會由政府公務預算支應。

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經鼻高流量濕化氧氣治療　避免COVID-19病人插管

相較於傳統氧氣治療，HFNC可提供病人相對穩定且精準控制溫濕度的高濃度氧氣，並減少空氣逸散，且依國際經驗及實證上顯示可避免COVID-19病人插管，減少呼吸器使用。健保署已依相關專科醫學會建議，循新增診療項目流程辦理徵詢專業意見，於正式納入健保給付前，因應COVID-19疫情需要，健保署新增本項申報代碼，支付1,745點／每日，支持醫院提供確診病人高效益的治療方式，降低重症比率，提升病人治癒率。

放寬「超人姿勢」申報　降高濃度氧氣的肺損傷後遺症

至於俗稱「超人姿勢」的俯臥式擺位，可以增加肺部擴張、減少肺部和心臟的壓迫，促進氧氣交換效率，減少病人呼吸器、氧氣使用時間，降低高濃度氧氣的肺損傷後遺症。健保署表示，「體位引流」為現行健保給付項目，原規定每日申報二次，為因應COVID-19疫情所需，重症病人須仰賴第一線醫護人員協助翻身、擺位，為回應照護所需人力負擔，健保署放寬本項目之申報次數限制，全力支援醫院照護病人。

COVID-19個案治療讓醫事人員承受高風險及高壓力，健保署感謝全體醫事人員的努力，凡是因應疫情所需，健保署都會積極解決，透過各種靈活彈性方式調整，全力支援醫院防疫。



資料來源：健康醫療網 新冠治療利多！健保納「高氧治療」　放寬「超人姿勢」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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