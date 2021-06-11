再請大仁哥開講！民進黨推出陳建仁疫苗知識懶人包

新冠肺炎本土疫情居高不下，國產疫苗高端已公布解盲結果，正在申請緊急授權使用（EUA）。公衛專家、前副總統陳建仁特地透過臉書，講解國產疫苗的發展與各國疫苗採購過程，民進黨也製作懶人包，把陳建仁講的內容化為圖文，幫助民眾了解。
記者鄭宏斌／台北報導
2021-06-11 14:23:21
陳建仁僅管已經卸任副總統一職，離開執政團隊，但在疫情爆發的此刻，具有公衛專業背景的他，仍是總統蔡英文相當倚重的諮詢對象，不定期會前往總統官邸和蔡總統開會。近日，陳建仁也常上媒體，針對疫情與疫苗進行說明。陳建仁10日在臉書上發表第二支影片，講解國產疫苗的研發過程，他還說「疫苗是終結COVID-19疫情的最終利器，請符合接種順序資格的人踴躍接種」。
民進黨也把陳建仁說明的內容製作成懶人包，幫助民眾更容易了解。民進黨指出，陳建仁曾投書表示：「防疫的下半場，需要靠阻斷傳染途徑及提升族群免疫力 雙管齊下。」因此，疫苗的研發與施打，便成為關鍵中的關鍵。日前的影片，大仁哥親自說明了目前關於疫苗的進程與現狀，民進黨特別整理了影片中的問題，做成圖卡，方便大家一同閱讀。
據了解，綠營內部不少人士評估，陳建仁雖然目前沒有官方身份，但他具有公衛專業背景，且態度親切，說起話來特別具有公信力，希望能透過陳建仁穩定民心，一同努力防疫。
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