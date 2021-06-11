日月光高雄廠　力挺高市府移工防疫管理政策

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因疫情不斷升溫，日月光配合中央、市府公告的移工防疫管理，遂即於６月７日在外籍宿舍設置篩檢站，將配合疫情指揮中心在６月15日前全數完成全體外籍移工的快篩作業，截至目前受檢測的同仁皆為陰性。同時針對宿舍降載政策，日月光高雄廠與高雄市區旅館業者在一周內完成合約簽訂移工安心旅館，並於6月13日前完成第一階段５百名移工分流住宿，而上下班也同樣以「專車點對點接駁」方式，避免群聚與接觸，不外出防堵疫情。
日月光表示針對住宿管理，各棟移工安心旅館皆安排宿舍管理師、駐點翻譯，以及安管人員等共12名統籌管理，並遴選樓長維持各樓層防疫規定，統整住宿回饋與需求，期間員工不得變動住宿地點、隨時比對在宿與出勤人數，非上班時間亦不得外出，並且每日監測健康狀況，若有任何異常，立即依規定通報，致力將傳染風險降到最低。
日月光高雄廠重視移工的個人感受，特於6月10日搬遷前舉辦近十場說明會，與同仁面對面說明，並就提問一一回覆。在旅館的生活，也比照與公司宿舍相同的服務，統一提供配送菲式口味的餐點，並額外給予每餐35元的餐食補助、設置臨時福利社，協助生活用品的代收與代購，安心旅館費用全數由日月光支付，此外還提供每位移工每月1千元減免津貼。日月光以員工角度出發，隨時改善服務的方式及項目，讓員工面對疫情得以安心、放心。
日月光以保護員工健康為重，秉持高規格的標準，檢視及管控各個環節。同步加強宣傳、強化同仁防疫意識，落實「點對點生活模式」，從自我生活嚴格管控，為了大家的健康，防疫是每個人的事，共同保護你我他！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。