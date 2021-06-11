好心肝疫苗偷打風暴　詹宏志認錯：「我的確是其中一員」

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詹宏志表示，連絡的診所人員要他當晚攜帶健保卡前往，自己在晚上7點半依約抵達診所，但到了現場卻被診所的門庭若市大吃一驚，「心中也有點困惑」，詹首先被告知要填寫資料卡與疫苗接種卡後，醫護人員要詹在診所待30分鐘，確定沒有任何反應才離去。
「我坐了半小時，中間有熟人認出我，過來和我打招呼，現場人群各種年齡層都有，我也看到一位熟識的年事頗高的教授擠在人群之間。半小時過去，我又 有感覺任何異狀，我就自行離開了。 」
詹宏志說，當晚稍晚，看到網路上有人對好心肝診所提出質疑，「我心中才發現自己做錯了事」，雖然好心肝診所可能是因為自己的志工身份好意放入施打名單，但如果台北還有各種醫護人員尚未得到接種機會，「我這樣的身份僭越了排序類別，當然是錯誤也不應該的，雖然我不曾主動要求，但我的判斷力是有問題的。」
詹宏志坦言，「也許這段時間我對自己年過65歲又有雙重慢性病的高風險有點憂心，讓我失去平日較健全的判斷，一接到醫院的通知，高高興興就跑去了，忘了還有比我更需要的人。 疫苗已經打在身上，再愧疚也很難還回去，只能在此向所有關心的朋友致歉，並且設法在未來的時間裡能為疫情做點別的 事，做為彌補。 我從來不是一個會運用特權的人，從前不是，未來希望也不會。 也希望台灣很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。」
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