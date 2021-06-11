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中市疫苗施打爭議　藍綠黨團互批

▲台中市優先施打疫苗爭議，引發市議會藍綠黨團議員互批(圖／柳榮俊攝2021.6.11)
▲台中市優先施打疫苗爭議，引發市議會藍綠黨團議員互批(圖／柳榮俊攝2021.6.11)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-11 15:08:49

台中市議會國民黨團今(11)日再度呼籲，挺醫護不是口號，務必要落實醫護人員優先施打疫苗，民進黨議員別忘了基層防疫人員的辛勞，也不要轉移沒有疫苗的焦點，用疫苗施打順序挑起人民鬥爭的伎倆，無法掩蓋民進黨中央執政官員，迄今無法提供國民足量國際認證疫苗，以致於無辜國民不斷喪生的事實。

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對此，市議會民進黨團指出，國民黨議會黨團的聲明等同承認有許多人以防疫「志工」名義插隊疫苗，質疑已經施打疫苗的「志工」人數有多少？誰有資格能當志工？議員再次要求台中市政府盡快公布已施打COVID-19疫苗的各類對象統計數據，讓市民了解市府是否有照規範執行。

國民黨團書記長陳政顯表示，英國AZ疫苗是今年三月底開始施打，當時因疫情尚未爆發，醫事人員自願施打的人數自然不高。五月初疫情爆發後，因第一線醫護人員的風險急速提高，故先前尚未登記施打的醫護人員，開始參與登記；另外，因快篩等醫療量能需要，衛生局也徵募有醫護證照但不在第一線的人員，加入到防疫相關工作的行列，這些人自然沒有在第一波的造冊名單中。

因此，國民黨團促請台中市政府，一定要保護我們第一線醫護人員的施打權益，另外，莫德納疫苗也在日前由衛福部直接發到各醫療院所，黨團也請市政府徵得CDC同意後，協調各醫療院所，讓懷孕的醫護人員，優先施打莫德納疫苗，因為這是現階段我們取得的兩款疫苗中，孕婦唯一可以施打的疫苗。

民進黨議員李天生表示，國民黨議員護航市府的邏輯令人質疑，疫苗不足不該是讓「志工」們插隊的理由。難道綠燈秒數不足，就可以闖紅燈嗎？市府應該交代已施打疫苗的各類統計和志工數量，不要把市民矇在鼓裡。

曾朝榮議員表示，盧市府一向強調陽光政治，卻在關鍵的疫苗施打狀況上含糊其詞。市府一天沒有提供疫苗施打詳細統計，市民和第一線醫事人員的疑問就會更多，請市府盡快提供統計資料。

議員江肇國以高雄市為例指出，高雄市衛生局不僅每天即時更新疫苗施打率，在6月1日就曾公布各批次疫苗總施打數、施打率及各類對象施打人次統計，表格清楚易懂，不打模糊仗。反觀中市府j總是玩文字遊戲，不斷以總數、造冊數，還有公布名冊涉及個資轉移等理由不公佈詳細統計。

江肇國說，現在全民要求疫苗施打資訊公開，連最離譜的台北市都改口說會檢討，唯獨台中市還用個資名義拒絕公開施打數？難道台中市的洞比台北還大，不敢交給市民檢驗？市府不要再閃躲，既然有錯就要面對，用公開透明來拒絕特權請託，才能得到民眾的信任。

蔡耀頡議員說，民進黨議員就是收到許多未施打的醫事人員申訴才出來發聲，請國民黨議員不要為了護航、掩蓋市府疫苗施打不透明而打無謂論戰，難不成中市府有不為人知的好心肝翻版？他要求市府對疫苗施打一定要公開透明，不能讓醫事人員的權益受損。

議員賴佳微也接獲藥師陳情表示，藥師公會5月29日就已經請藥師進行登記，並在6月2日被通知一些藥師前往施打，但後續便無下文。結果6日又突然要求藥師們重新登記。顯示市府在造冊上完全沒有落實。除了浪費行政資源，更坐實了市府對於醫事人員的施打情形毫無掌握。而那些已經被施打的疫苗到底都打到哪裡去了？實在令人懷疑。

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