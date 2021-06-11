有權力也不插隊！法德義英總理、首相　都曾排隊等疫苗

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雖然能鼓勵民眾，但西方國家不少領導人，在疫苗逐漸被接受、全球疫情仍嚴峻時，都還是等接到國家公衛部門通知才去接種。如英國3月開放50歲以上的民眾預約接種，56歲的英國首相強生(Boris Johnson)當月在下議院接受質詢時，就透露自己終於收到英國國民保健署(National Health Service)的電話，通知他可接種的消息，也在3月19日時，打了第一劑阿斯特捷利康疫苗(AZ)，而且在那之前，強生還曾因感染新冠，一度住進加護病房，顯示即便是曾染疫的首相，也沒打算運用特權。
類似的例子還有德國總理梅克爾(Angela Merkel)，德國根據染疫風險排定接種優先順序，醫護人員和年長者可優先施打，66歲的梅克爾3月時曾表示，會排隊等輪到自己的時候，才去接種疫苗。等到了4月，梅克爾的年齡層按規定符合自願接種的資格後，她才打了第一劑。
55歲的法國總理讓·卡斯泰(Jean Castex)，與英相強生同一天接種首劑AZ疫苗，在那之前卡斯泰也曾說，雖然立刻接種疫苗能給民眾樹立榜樣，但他仍選擇等待，而不是插隊。
73歲的義大利總理德拉吉(Mario Draghi)，3月下旬義大利重啟疫苗接種計畫時表示，雖然他還沒預約，但他所屬的年齡群體已獲准接種，而且和前述幾位歐洲的領導人一樣，他也會選擇被認為較有血栓風險的AZ疫苗，以增強民眾信心。
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