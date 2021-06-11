有權力也不插隊！法德義英總理、首相　都曾排隊等疫苗

台灣近日爆發新冠肺炎本土疫情，疫苗嚴重供不應求，更爆出了違規接種的「特權疫苗」爭議，讓至今仍等不到疫苗的老百姓十分心寒。雖然插隊在許多國家都有所聞，但還是有很多政要，即便有錢有權，也願意遵照衛生法規、依法定程序等候接種，起到另一種良好的示範作用。

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在新冠疫苗剛問世時，由於研發時間較正常疫苗短，民眾普遍心存疑慮，當時有些國家的領袖，為了讓民眾勇敢施打，都曾挽起衣袖率先接種，如美國總統拜登(Joe Biden)就在去年12月及今年1月接種輝瑞疫苗，高齡90多歲的英國女王伊莉莎白二世，也已在今年1月接種，還信心喊話說一點也不痛。

雖然能鼓勵民眾，但西方國家不少領導人，在疫苗逐漸被接受、全球疫情仍嚴峻時，都還是等接到國家公衛部門通知才去接種。如英國3月開放50歲以上的民眾預約接種，56歲的英國首相強生(Boris Johnson)當月在下議院接受質詢時，就透露自己終於收到英國國民保健署(National Health Service)的電話，通知他可接種的消息，也在3月19日時，打了第一劑阿斯特捷利康疫苗(AZ)，而且在那之前，強生還曾因感染新冠，一度住進加護病房，顯示即便是曾染疫的首相，也沒打算運用特權。

類似的例子還有德國總理梅克爾(Angela Merkel)，德國根據染疫風險排定接種優先順序，醫護人員和年長者可優先施打，66歲的梅克爾3月時曾表示，會排隊等輪到自己的時候，才去接種疫苗。等到了4月，梅克爾的年齡層按規定符合自願接種的資格後，她才打了第一劑。

55歲的法國總理讓·卡斯泰(Jean Castex)，與英相強生同一天接種首劑AZ疫苗，在那之前卡斯泰也曾說，雖然立刻接種疫苗能給民眾樹立榜樣，但他仍選擇等待，而不是插隊。

73歲的義大利總理德拉吉(

Mario Draghi

)，3月下旬義大利重啟疫苗接種計畫時表示，雖然他還沒預約，但他所屬的年齡群體已獲准接種，而且和前述幾位歐洲的領導人一樣，他也會選擇被認為較有血栓風險的AZ疫苗，以增強民眾信心。