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好心肝疫苗驚見金馬影后　81歲陳淑芳「乖乖排隊」撇特權

▲陳淑芳否認施打好心肝「特權疫苗」。（圖／NOWnews影像中心）
▲陳淑芳否認施打好心肝「特權疫苗」。（圖／NOWnews影像中心）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-11 15:11:40｜2021-06-11 15:55:13

好心肝診所爆發「特權疫苗」，插隊施打的名單遍及媒體大亨、工商大老20人，金馬影后陳淑芳也被爆搶先施打疫苗，今（11）日陳淑芳接到《NOWnews今日新聞》記者電話，大笑否認：「沒有，烏龍消息，許金川醫師（院長）我不認識。」

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▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）
▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）
陳淑芳表示已經居家1個月沒出門，每天公司都會視訊查勤，確保她沒亂跑，81歲的陳淑芳正在等政府接種順序，「我是第六類，75歲以上長者。」事實上，陳淑芳本名是「陳笑」，若出現在施打名單上，應是另外同名同姓的人。

為防獵巫，陳淑芳事後也在臉書澄清：「好友們，關於新聞報導某診所偷打疫苗事件中有和我同名純屬巧合，目前我都乖乖地關在家裡準備功課，完全沒有外出，特在此向好友說明一下。讓大家擔心了！不好意思。」

▲陳淑芳發文澄清沒打疫苗。（圖／陳淑芳臉書）
▲陳淑芳發文澄清沒打疫苗。（圖／陳淑芳臉書）
▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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