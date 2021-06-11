好心肝疫苗驚見金馬影后 81歲陳淑芳「乖乖排隊」撇特權
好心肝診所爆發「特權疫苗」，插隊施打的名單遍及媒體大亨、工商大老20人，金馬影后陳淑芳也被爆搶先施打疫苗，今（11）日陳淑芳接到《NOWnews今日新聞》記者電話，大笑否認：「沒有，烏龍消息，許金川醫師（院長）我不認識。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-06-11 15:11:40｜2021-06-11 15:55:13
陳淑芳表示已經居家1個月沒出門，每天公司都會視訊查勤，確保她沒亂跑，81歲的陳淑芳正在等政府接種順序，「我是第六類，75歲以上長者。」事實上，陳淑芳本名是「陳笑」，若出現在施打名單上，應是另外同名同姓的人。
為防獵巫，陳淑芳事後也在臉書澄清：「好友們，關於新聞報導某診所偷打疫苗事件中有和我同名純屬巧合，目前我都乖乖地關在家裡準備功課，完全沒有外出，特在此向好友說明一下。讓大家擔心了！不好意思。」
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