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陳穆寬教授（切膚之愛基金會董事長）表示，彰化基督教醫院在防疫期間特別製作四組「7分鐘活力健肺操」，對象包括一些住院中的患者，他可能因為在隔離病房或是專責病房，也可以做「活力健肺操」。另外，切膚之愛基金會有很多應該到日照中心學習的老人家，因疫情關係而改由居服員到府服務的方式，希望在居家防疫的這段時間內，他能夠在家裡，只要有很堅固的椅子，看著這些影片，也可以讓肺部繼續來做健康的、復原的動作，因為長期如果沒有這樣做的話，可能會造成肺部的功能受損、肌力的流失，甚至讓一些肺部阻塞的慢性疾病患者的肺部功能會更差。在這場新冠肺炎來襲之際，我們希望這四組7分鐘「活力健肺操」，能夠讓所有需要的人，都能夠獲得幫助。
另外，彰基收治COVID-19隔離病患，患者於隔離期間也需要運動健肺、正念抒壓，所以除了由院牧部關懷師、牧師，每日以電話關心患者心靈需求之外，也規劃每日固定時段運動，讓病患身心靈都受到照顧。
小小空間、一張椅子就可以做
設計規劃「健肺操」的彰基副院長林慶雄醫師表示，過去人家說：「肝不好，人生是黑白的。」但是大家是否知道，「你如果肺不好，人生更是蒼白。」因為肺不好，可能就躺在床上無法動彈，想買菜、爬樓梯、陪孫子玩耍，可能都有問題，此次設計「健肺操」主要就是要讓肺功能復原起來，讓自己有更彩色的人生。這套「健肺操」可以適合各種不同活動力的老人家，而且不需要很大的場地，只要一個小小的地方、一張椅子，很多老人家關節不好，他們也可以依據個人的體力、關節靈活度及體適能，不同的人可以得到不同的功效，也不會造成運動傷害；因此，建議在這段無法出門的期間，在家裡一樣要替自己的肺做運動。
彰基「活力健肺操」此次精心推出四個量級影片，主要針對肺阻塞病人的疾病分類、氣道受阻嚴重度來設計，尤其羽量級與輕量級，特別針對活動力不佳的長者設計，在坐姿下運動預防跌倒，只要一把堅固的椅子、一小方空間就可練習。
新冠肺炎來襲，民眾在居家防疫這段期間，可由居家呼吸訓練及肺復原運動獲得幫助，最重要的是要有運動的動機及恆心毅力，才可宅在家的期間減緩肌肉流失、機能退化、提升整體的生活品質、生活滿意度；民眾可透過彰基所提供網址、QR code選擇適合自己的量級下載影片。
7分鐘活力健肺操簡介
|Part
|A
|B
|健肺操
|重量級
|中量級
|適合族群
|大量運動容易喘的輕度肺活量不足者。
|中度運動容易喘的中度肺活量不足者。
|症狀
|大量運動喘
|中量運動喘
|肺功能
|輕度
FEV1≧80%
預測值
|中度
50%≦FEV1<80%
預測值
|好處
|提升心肺功能
|提升心肺功能
|疫情期間
居家訓練
處方
|1. 腹式呼吸
2. 噘嘴呼吸
3. 7分鐘
活力健肺操-A
|1. 腹式呼吸
2. 噘嘴呼吸
3. 7分鐘
活力健肺操-B
|訓練肌群
|上肢肌群
肱二頭肌
胸大肌
肋間肌
闊背肌
下肢肌群
|上肢肌群
肱二頭肌
胸大肌
肋間肌
闊背肌
下肢肌群
|Web
YouTube
|https://youtu.be/_1J63qZmKIA
|https://youtu.be/ItRLduytLPA
|Part
|C
|D
|健肺操
|輕量級
|羽量級
|適合族群
|只要活動、彎腰就會喘的重度肺活量不
足者
|很少活動、休息狀態就會喘的極重度肺
活量不足者。
|症狀
|活動喘
負重喘
彎腰喘
|少動
活動喘
休息狀態喘
需氧氣
|肺功能
|重度
30%≦FEV1<50%
預測值
|極重度
FEV1<30%
預測值
|好處
|提升運動活動量
|提升運動活動量
|疫情期間
居家訓練
處方
|1. 腹式呼吸
2. 噘嘴呼吸
3. 7分鐘
活力健肺操-C
|1. 腹式呼吸
2. 噘嘴呼吸
3. 7分鐘
活力健肺操-D
|訓練肌群
|上肢肌群
肱二頭肌
胸大肌
肋間肌
下肢肌群
|上肢肌群
肱二頭
胸大肌
肋間肌
|Web
YouTube
|https://youtu.be/jeNgA102ciU
|https://youtu.be/-eXsj9kR4As
資料來源：健康醫療網 彰基推7分鐘活力健肺操 四量級提升肺活量
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊