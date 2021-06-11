COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

守護旅客安全　中捷綠線車站啟用紅外線熱顯像儀

▲台中捷運綠線全線18個車站紅外線熱顯像儀全部啟用(圖／中捷公司提供2021.6.11)
▲台中捷運綠線全線18個車站紅外線熱顯像儀全部啟用(圖／中捷公司提供2021.6.11)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-11 15:27:06

守護旅客安全，台中捷運綠線全線18個車站紅外線熱顯像儀今（11）日全部啟用，配合市府於端午連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，可提供加倍防護。台中捷運公司敬請旅客配合量測體溫，搭乘捷運時全程佩戴口罩，並在進出站及乘車時完成簡訊實聯制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中捷運公司指出，市府為保護旅客及台中境內安全，端午連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客下車進入台中前須先通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫。捷運綠線方面，與台鐵、高鐵的3個轉乘車站高鐵臺中站、大慶站、松竹站，以及運量大的市政府站、文心崇德站，均已在5月於收費閘門前設置紅外線熱顯像儀，今日起其餘13個車站的熱顯像儀同步啟用，全線18個車站加強防護，讓需要外出的旅客更安心搭乘。

另外，疫情三級警戒已延長至6月28日，台中捷運公司表示，在三級警戒期間，捷運綠線班距維持平日6時至23時為10分鐘1班，23時至24時15分鐘1班，假日均為15分鐘1班，未來也將視疫情滾動式調整班距。

中捷公司提醒旅客，請配合簡訊實聯制於進站前、列車上及出站後掃描QR Code，進入捷運系統內務必全程佩戴口罩，車站收費閘門前均提供酒精，旅客可在進站前、出站後消毒雙手，全面做好防疫措施。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.57%11.43%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.79%12.21%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
61.88%38.12%
2021-06-08-2021-06-11
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀