守護旅客安全　中捷綠線車站啟用紅外線熱顯像儀

守護旅客安全，台中捷運綠線全線18個車站紅外線熱顯像儀今（11）日全部啟用，配合市府於端午連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，可提供加倍防護。台中捷運公司敬請旅客配合量測體溫，搭乘捷運時全程佩戴口罩，並在進出站及乘車時完成簡訊實聯制。

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台中捷運公司指出，市府為保護旅客及台中境內安全，端午連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客下車進入台中前須先通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫。捷運綠線方面，與台鐵、高鐵的3個轉乘車站高鐵臺中站、大慶站、松竹站，以及運量大的市政府站、文心崇德站，均已在5月於收費閘門前設置紅外線熱顯像儀，今日起其餘13個車站的熱顯像儀同步啟用，全線18個車站加強防護，讓需要外出的旅客更安心搭乘。

另外，疫情三級警戒已延長至6月28日，台中捷運公司表示，在三級警戒期間，捷運綠線班距維持平日6時至23時為10分鐘1班，23時至24時15分鐘1班，假日均為15分鐘1班，未來也將視疫情滾動式調整班距。

中捷公司提醒旅客，請配合簡訊實聯制於進站前、列車上及出站後掃描QR Code，進入捷運系統內務必全程佩戴口罩，車站收費閘門前均提供酒精，旅客可在進站前、出站後消毒雙手，全面做好防疫措施。