永慶房屋與Cheers揭露Z世代　求職最重工時和團隊

永慶房屋跟Cheers共同推動「Z世代全方位意向調查」，針對26歲以下的年輕世代，在職場、生活等領域進行大調查。調查回收近4000份問卷，並同時蒐集X世代（41-55歲）和Y世代（27-40歲）意見做跨世代比較，呈現出Z世代追求生活和工作平衡、講求團隊合作的獨特職場工作觀！





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工作與生活的平衡成Z世代求職重點

根據「Z世代全方位意向調查」結果，「薪水和獎金制度」依舊是Z世代在求職時位居第1的考慮因素，緊接為「組織氣氛」（第2名）和「上班時間和地點」（第3名）。Z世代的求職前三關鍵與前兩世代相差不遠。然而值得注意的是，「工時」條件在Z世代的心目中重要性排名第4，相較於X、Y世代，「工時」僅排名第7和第6。呈現Z世代的年輕人更注重取得工作和生活之間的平衡。





永慶房屋人資部資深經理塗振宏指出，許多年輕人在工作之餘，仍希望保有自己的時間可以投入學習和嗜好裡。永慶深知工作生活平衡的重要性，也亟欲扭轉過往房仲產業的高工時處境。因此，透過「永慶大聯盟」遊戲化的工作平台和AI配對技術等科技工具，不僅簡化傳統紙本工作、讓工作變有趣、也加速房屋買賣媒合；更推出「彈性工作八小時」制度，從制度面上讓經紀人都能彈性安排自己的上下班時間，取得工作和生活的平衡。





塗振宏也表示，為了持續吸引優秀人才，永慶房屋祭出優渥的薪獎制度。不僅提供入職業務新人前九個月每月五萬的保證收入，減輕新人經濟負擔；工作表現好除了有業績獎金之外，年度業績只要達標，每人每年還可額外領取最高250萬的幸福成家基金！





塑造更平等、合作的職場文化，贏得Z世代好感

至於管理風格，在「Z世代全方位意向調查」中也出現了有趣的世代差異。前兩世代最在意主管能否賦予明確的目標，但是Z世代卻更在乎主管們是否有耐心，能不能依循漸進的指導部屬。「平等無階級的溝通方式」對Z世代也是重要的，名列第3。而Z世代對工作和生活平衡的追求，也影響了他們對於管理風格的偏好，「不在下班後或假日交付工作」的重要性名列第4，但在Y世代中則排名第5；X世代中更是敬陪末座，僅排第7。





「新世代的年輕人期待一個更平等、合作的組織文化和工作模式，也非常重視與同事和主管之間的交流和互動。因此Z世代在選擇『能與部屬作朋友』選項的比例，也比前兩個世代高出許多。」塗振宏說明，為了創造團隊合作的風氣、促進主管和同事之間的交流，「永慶大聯盟」工作平台運用遊戲化的概念，鼓勵員工組隊一起完成工作，取代傳統上對下指派工作的模式。而工作表現好，團隊成員都能獲得實質獎勵，而不是只有主管會獲得表彰。





塗振宏強調，講求團隊服務的企業文化，不僅讓同仁之間產生共同完成服務的成就感，也使團隊在有需要時能夠互相支援，讓員工在放假時能暫離工作，好好放鬆。





完整專業課程和一對一師徒制度 不怕學用落差

塗振宏指出，當今學用落差的狀況仍大。在Z世代全方位意向調查中，Z世代對於自身所學能否在工作中發揮一題，滿分5分中僅得3分，勉強及格。面對學用落差的困境，永慶房屋提供專業的課程培訓和一對一師徒制度，從頭指導業務新人，讓所有新進員工不需擔心工作壓力，可以專心學習。





塗振宏說明，人才是永慶得以成功的關鍵。永慶房屋從企業文化、管理制度到科技工具，打造優質完善的工作環境、也持續回應員工需求。讓每一位員工都能適性發揮，不僅服務客戶，也為團隊激盪出更多創意火花和創新服務。完整的人才培育制度，自2018年開始，連續三屆榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎。





塗振宏表示，疫情時代下，透過每位員工的努力和創新服務，永慶業績仍維持高峰不墜，也將持續廣徵優秀人才。面對疫情影響，更採取視訊面試的方式，讓求職者的逐夢道路不因疫情而中斷，也保障同仁和求職者的安全。自五月中推行視訊面試後，廣受應徵者好評，周周超過百人參與線上面試。





▲「工時」條件的排名異軍突起，說明Z世代的年輕人更注重取得工作和生活之間的平衡。（圖／資料照片）