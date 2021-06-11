線上菜市場正夯！超商推預購食材　龍蝦、蒲燒鰻都能買

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7-ELEVEN獨家推出超過20款不同種類組合的「蔬果箱」、「懶人包」、「防疫箱」，還有超過3公斤的整箱當季新鮮水果箱等，貼心備齊一週蔬果食用量。另外，也有「海鮮水產箱」採急速冷凍、保持食物鮮美風味，內含多種魚類、甚至是整尾的蒲燒鰻，以及「台灣履歷豬雞鮮食箱」、「健康蔬菜箱」採用具產銷履歷肉品和蔬菜，全程低溫新鮮配送至門市。
因應疫情升溫，全家超商也觀察到，民眾期望避免前往疫情熱區、傳統菜市場人擠人採買，同樣推出「線上菜市場」服務，民眾透過LINE群組或全家app，就可以整箱購入生鮮、漁產、肉品、蔬果等商品，甚至連加拿大波士頓龍蝦都能買回家。
而日常用品的採買，也成為民眾關心的問題，OKmart也推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾輕鬆採買，共有「防疫備糧組合」及「耍廢補給組合」，「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，讓民眾輕鬆備齊開伙必備品，而「耍廢補給組合」則是針對宅家追劇耍廢的民眾們，內含樂事洋芋片、卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等耍廢涼伴，還可輕鬆使用OKLine群組預訂，其他像是「酒精噴霧」等防疫商品也有提供，一站購足讓消費者降低出門採買的風險。
萊爾富除了也疫情期間，推出澎湃鱻魚箱和特選犇牛箱，豐富民眾的餐桌，就連當作早餐的經典麵包或隨時充飢補給的點心也一應俱全，萊爾富透過門市的LINE社群群組，推出每日限量50箱的奧瑪超值早餐防疫箱，萊爾富表示，將化身住家巷口最近的安心糧食補給站，不僅大幅節省民眾在店內選購停留時間，也能讓民眾減少到大賣場、傳統市場的群聚風險。