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線上菜市場正夯！超商推預購食材　龍蝦、蒲燒鰻都能買

▲小七超商推出20款備糧食材箱，供民眾疫情期間添購物資。（圖／統一超商提供）
▲小七超商推出20款備糧食材箱，供民眾疫情期間添購物資。（圖／統一超商提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-11 20:00:00

因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心不斷呼籲，希望民眾端午連假能夠宅在家，各大通路也搶推線上購物，希望減少出門與接觸的次數。

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7-ELEVEN推「 i 預購」平台，為應援疫情居家需求祭出防疫三招，自6月14日起陸續推出天然手工麵包箱、海鮮水產箱、隨身紫外線滅菌消毒包、消毒盒、殺菌空氣清淨機等商品，透過線上訂購結帳，選擇指定門市直接取貨，希望達到低接觸消費模式，吃喝玩樂，一站購足又能快速取貨。

7-ELEVEN獨家推出超過20款不同種類組合的「蔬果箱」、「懶人包」、「防疫箱」，還有超過3公斤的整箱當季新鮮水果箱等，貼心備齊一週蔬果食用量。另外，也有「海鮮水產箱」採急速冷凍、保持食物鮮美風味，內含多種魚類、甚至是整尾的蒲燒鰻，以及「台灣履歷豬雞鮮食箱」、「健康蔬菜箱」採用具產銷履歷肉品和蔬菜，全程低溫新鮮配送至門市。

▲小七超商推出20款備糧食材箱，供民眾疫情期間添購物資，就連蒲燒鰻都有賣。（圖／統一超商提供）
▲小七超商推出20款備糧食材箱，供民眾疫情期間添購物資，就連蒲燒鰻都有賣。（圖／統一超商提供）
 

因應疫情升溫，全家超商也觀察到，民眾期望避免前往疫情熱區、傳統菜市場人擠人採買，同樣推出「線上菜市場」服務，民眾透過LINE群組或全家app，就可以整箱購入生鮮、漁產、肉品、蔬果等商品，甚至連加拿大波士頓龍蝦都能買回家。

▲全家推出線上菜市場，供民眾疫情期間選購食材。（圖／全家提供）
▲全家推出線上菜市場，供民眾疫情期間選購食材。（圖／全家提供）
▲全家推出線上菜市場，供民眾疫情期間選購食材，就連加拿大龍蝦都買得到
▲全家推出線上菜市場，供民眾疫情期間選購食材，就連加拿大龍蝦都買得到 。（圖／全家提供）
而日常用品的採買，也成為民眾關心的問題，OKmart也推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾輕鬆採買，共有「防疫備糧組合」及「耍廢補給組合」，「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，讓民眾輕鬆備齊開伙必備品，而「耍廢補給組合」則是針對宅家追劇耍廢的民眾們，內含樂事洋芋片、卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等耍廢涼伴，還可輕鬆使用OKLine群組預訂，其他像是「酒精噴霧」等防疫商品也有提供，一站購足讓消費者降低出門採買的風險。

▲OK超商因應疫情期間，推出防疫物資箱，讓民眾減少外出採買風險。（圖／OK
▲OK超商因應疫情期間，推出防疫物資箱，讓民眾減少外出採買風險。（圖／OK mart提供）
 

萊爾富除了也疫情期間，推出澎湃鱻魚箱和特選犇牛箱，豐富民眾的餐桌，就連當作早餐的經典麵包或隨時充飢補給的點心也一應俱全，萊爾富透過門市的LINE社群群組，推出每日限量50箱的奧瑪超值早餐防疫箱，萊爾富表示，將化身住家巷口最近的安心糧食補給站，不僅大幅節省民眾在店內選購停留時間，也能讓民眾減少到大賣場、傳統市場的群聚風險。

▲萊爾富在疫情期間，推出澎湃鱻魚箱和特選犇牛箱，豐富民眾的餐桌。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富在疫情期間，推出澎湃鱻魚箱和特選犇牛箱，豐富民眾的餐桌。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富在疫情期間，推出澎湃鱻魚箱和特選犇牛箱，豐富民眾的餐桌。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富在疫情期間，推出澎湃鱻魚箱和特選犇牛箱，豐富民眾的餐桌。（圖／萊爾富提供）
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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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16.98%83.02%
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您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
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指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

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不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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