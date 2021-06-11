線上菜市場正夯！超商推預購食材　龍蝦、蒲燒鰻都能買

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▲小七超商推出20款備糧食材箱，供民眾疫情期間添購物資，就連蒲燒鰻都有賣。（圖／統一超商提供）

▲全家推出線上菜市場，供民眾疫情期間選購食材。（圖／全家提供）

▲全家推出線上菜市場，供民眾疫情期間選購食材，就連加拿大龍蝦都買得到 。（圖／全家提供）

而日常用品的採買，也成為民眾關心的問題，OKmart也推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾輕鬆採買，共有「防疫備糧組合」及「耍廢補給組合」，「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，讓民眾輕鬆備齊開伙必備品，而「耍廢補給組合」則是針對宅家追劇耍廢的民眾們，內含樂事洋芋片、

卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等耍廢涼伴，還可輕鬆使用

OKLine群組預訂，其他像是「酒精噴霧」等防疫商品也有提供，一站購足讓消費者降低出門採買的風險。

▲OK超商因應疫情期間，推出防疫物資箱，讓民眾減少外出採買風險。（圖／OK mart提供）

▲萊爾富在疫情期間，推出澎湃鱻魚箱和特選犇牛箱，豐富民眾的餐桌。（圖／萊爾富提供）