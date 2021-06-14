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貓咪帥氣臉龐被拍成「負顏值」歪臉喵　網：奴才該跪算盤

▲貓貓擁有剛正不阿的帥氣臉龐，卻被「技術不佳」的奴才拍成歪臉貓！（圖／Instagram@ tedthebluebkh）
▲貓貓擁有剛正不阿的帥氣臉龐，卻被「技術不佳」的奴才拍成歪臉貓！（圖／Instagram@ tedthebluebkh）

文/寵毛網

2021-06-14 22:00:00

奴才真的該跪算盤！德國有一隻帥氣的英國短毛貓叫「泰德（Ted）」，擁有銀灰色的皮毛和圓潤的黃色雙眼，氣質穩重而堅定，看起來非常貴氣。但這難得的氣質在奴才的鏡頭下通通不見，甚至變成了容顏數值往負數跑的「歪臉貓」！？

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▲這是平常的泰德，看起來氣勢十足！（圖／Instagram@
▲這是平常的泰德，看起來氣勢十足！（圖／Instagram@ tedthebluebkh） 
▲但在奴才的鏡頭下，牠長這樣！（圖／Instagram@
▲但在奴才的鏡頭下，牠長這樣！（圖／Instagram@ tedthebluebkh）
▲下巴肥肉都被拍出來，一瞬間老了十歲！（圖／Instagram@
▲下巴肥肉都被拍出來，一瞬間老了十歲！（圖／Instagram@ tedthebluebkh） 
▲是看到什麼嚇成這樣！！？（圖／Instagram@
▲是看到什麼嚇成這樣！！？（圖／Instagram@ tedthebluebkh） 
照片一張張看下來，漸漸都忘記泰德原本長什麼樣子了！讓人不禁遺憾起貓貓的高顏值，在奴才的拍照技術下通通瓦解。這樣的拍照技術也在網路上引起熱議，一群酷愛「貓咪醜照」的網友們發聲說：「這樣才可愛啊！我愛醜貓」、「這都是迷因圖來源！我愛爆」、「牠越醜～我越愛！（大蛇丸音）」、「奴才還是乖乖去跪鍵盤吧！」。（編輯：李惠婷） 



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