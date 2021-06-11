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在家購物最安全！量販、超市推防疫烘焙、蔬菜箱

▲因應疫情，為了減少民眾外出採購，家樂福推出防疫烘焙包。（圖／家樂福提供）
▲因應疫情，為了減少民眾外出採購，家樂福推出防疫烘焙包。（圖／家樂福提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-11 20:30:00

因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心不斷呼籲，希望民眾端午連假能夠宅在家，各大通路也搶推線上購物，希望減少出門與接觸的次數。

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量販、超市業者家樂福表示，防疫期間Stay Home就是對防堵疫情擴散的最好方法，尤其是現在多了很多停課不停學的孩童們，為了解決家長頭痛的問題「早餐煩惱」，家樂福量身打造「家樂福烘焙防疫包」，在6/11正式推出，可以透過線上購物與兩大外送平台下單配送，方便又快速的送到家。

▲因應疫情，為了減少民眾外出採購，家樂福推出防疫烘焙包。（圖／家樂福提供）
▲因應疫情，為了減少民眾外出採購，家樂福推出防疫烘焙包。（圖／家樂福提供）
除了早餐之外，家樂福也推出《當日配》服務，以主力常購買商品推出生鮮蔬菜、冷藏肉品、冷藏鮮乳、零食餅乾頂商品，當日最快1小時到貨，每晚6點前收單，充分滿足當日即時購物需求。還特別推出《有機蔬菜箱》，菜葉、菇類、辛香調味類等應有盡有。

▲家樂福推出防疫蔬菜箱。（圖／家樂福提供）
▲家樂福推出防疫蔬菜箱。（圖／家樂福提供）
不只家樂福，全聯發揮「全民超市」的力量，持續供給各類商品，因應在家自煮需求高漲，全聯身為消費者的二廚，也在雙北部分門市推出「產地直送蔬菜箱」，方便民眾快速買、便利煮。全聯「產地直送蔬菜箱」，內含12到14種商品，包括葉菜類、根莖花果類、蕈菇類及辛香料等，首波推出1000箱，未來將陸續上市「菜壩子健康蔬菜箱」、「產地精選蔬菜箱」，讓民眾可快速且一次購得新鮮蔬菜。

▲全聯推出防疫蔬菜箱。（圖／全聯提供）
▲因應疫情，全聯推出「產地直送蔬菜箱」。（圖／全聯提供）
愛買量販也沒缺席，宣布全台15家分店的Line團購社群，開放民眾預購防疫蔬菜箱，每箱內含12項產地直送新鮮安心的優質蔬菜，價格500元有找，採預購出貨，當週預訂隔週到店，滿足家庭自煮需求。

▲愛買推出防疫蔬菜箱。（圖／愛買提供）
▲愛買推出防疫蔬菜箱，透過Line團購社群開放民眾預購，每箱內含12項產地直送新鮮安心的優質蔬菜。（圖／愛買提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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