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孩童家庭防疫補貼15日開領！只要4步驟　2管道領取一次看

▲「孩童家庭防疫補貼」將在15日上路，簡單4步驟就可領取1萬元補貼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲「孩童家庭防疫補貼」將在15日上路，簡單4步驟就可領取1萬元補貼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 16:53:00｜2021-06-11 17:22:56

行政院日前通過紓困4.0特別預算案「孩童家庭防疫補貼」，6月15日早上10點開始即可請領，無論是在「行政院孩童家庭防疫補貼網」或用「實體ATM」，只要持有孩童的健保卡，以及監護人自己的提款卡，簡單4步驟就可領取1萬元補貼。

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根據行政院規劃，「孩童家庭防疫補貼」的補助對象為國小以下孩童（包含國小學生及學前嬰幼兒），以及國高中、五專前3年級的身心障礙學生，其中國小及學齡前嬰幼兒，大約有245萬人，而身心障礙學生則約有5萬人。

此外，若是家長有未滿2歲孩童領有育兒津貼或托育補助，衛福部將會直接把1萬元匯入該帳戶，而其他家長仍得透過「行政院孩童家庭防疫補貼網」或用「實體ATM」領取。

▲行政院日前通過紓困4.0特別預算案「孩童家庭防疫補貼」，6月15日早上10點開始即可請領。（圖取自教育部臉書）
▲行政院日前通過紓困4.0特別預算案「孩童家庭防疫補貼」，6月15日早上10點開始即可請領。（圖取自教育部臉書）
 

網站快速領取4步驟

進入「行政院兒童家庭防疫補貼網」→ 輸入父母或監護人身分證字號 → 輸入孩童健保卡卡號、監護人銀行帳戶 → 6月18日起10000元入戶頭

▲父母或監護人只要到行政院孩童家庭防疫補貼網，簡單的步驟就可以領取1萬元補助。（圖／取自教育部臉書
▲父母或監護人只要到行政院孩童家庭防疫補貼網，簡單的步驟就可以領取1萬元補助。（圖／取自教育部臉書 ）
▲父母或監護人只要到行政院孩童家庭防疫補貼網，簡單的步驟就可以領取1萬元補助。（圖／翻攝自《行政院孩童家庭防疫補貼網》
▲父母或監護人只要到行政院孩童家庭防疫補貼網，簡單的步驟就可以領取1萬元補助。（圖／翻攝自《行政院孩童家庭防疫補貼網》 ）
ATM快速領取4步驟

插入提款卡和輸入密碼 → 選擇孩童家庭防疫補貼 → 輸入健保卡卡號 → 領取現金成功

▲家長若要用實體ATM領取，記得帶孩童健保卡，以及父母或監護人的提款卡。（圖／翻攝自《教育部》臉書
▲家長若要用實體ATM領取，記得帶孩童健保卡，以及父母或監護人的提款卡。（圖取自教育部臉書 ）
▲前往指定銀行ATM機台領取孩童家庭防疫補貼。（圖取自教育部臉書）
▲前往指定銀行ATM機台領取孩童家庭防疫補貼。（圖取自教育部臉書）
 

另外，教育部指出，考量到若是家庭狀況特殊，手上並沒有金融卡，不排除透過學校端發放補助，可採實體作業，相關細節後續會公布。另外，教育部也整理了「孩童家庭防疫補貼問答集Q&A」，提供許多家長參考。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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