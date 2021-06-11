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台中11日增4確診足跡　其中29歲專櫃小姐

▲中市新增4例本土確診個案(圖／市政府提供2021.6.11)
▲中市新增4例本土確診個案(圖／市政府提供2021.6.11)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-11 16:19:48

台中市今（11）日新增4例本土確診個案，包括新光三越中港店專櫃小姐（案12388）、國軍台中總醫院護理師（案12387）、現居大甲為台北確診案的妻子（案12475）及彰化麻將團群聚感染的大安區男性（案12476）；其中專櫃小姐一案，市長盧秀燕表示，市府昨日獲報已連夜展開疫調並加強清消，今日進一步成立前進指揮所快篩站，加速「精準疫調」，有進一步結果將儘快公布。

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▲中市新增4例本土確診個案足跡(圖／市政府提供2021.6.11)
▲中市新增4例本土確診個案足跡(圖／市政府提供2021.6.11)
 

台中市政府今下午召開台中市疫情指揮中心記者會，衛生局長曾梓展說明疫調情況。案12388為新光三越台中中港店一樓香奈兒化妝品專櫃小姐，居住南屯區、29歲，為彰化家庭群聚的關係個案，6月3日曾至好市多Costco台中店，當日返回彰化老家，4日與外婆（9日確診）用餐，6日嗅覺喪失，7日返回台中並未上班先至診所就醫，8日至百貨公司上班，9日並未上班，市府並於當日接獲彰化縣政府通知安排進行PCR採檢，10日下午確認陽性。目前已掌握匡列接觸者共5人，包含同住1人、職場4人，匡列人員持續疫調中。

案12387為昨日公布尚未有案號的國軍台中總醫院COVID-19專責病房護理師，市府接獲消息後第一時間展開疫調，5月19日曾接種AZ疫苗，28日例行性採檢PCR陰性，6月1日傍晚出現症狀，自服成藥未就醫，6日曾至全聯福利中心大坑店，9日採檢確診。已篩檢同住家人3人、醫院工作人員558人、病人及陪病家屬225人，共703人篩檢陰性、83人檢驗中。

案12475為大甲區45歲女性會計，為台北確診個案12143的妻子，其先生平時在台北工作，周末返回台中住家，個案先生6月4日至7日曾返回台中，因在台北與丈夫同住的婆婆確診，丈夫於9日採檢也確診，但該案並未接獲台北市政府通知居家隔離，10日自行至醫院採檢確診，另二名同住子女檢驗陰性。

案12476為大安區68歲男性，為某公司負責人，5月18日曾參加彰化麻將團聚會打麻將，牌友皆確診，27日出現症狀，6月5日曾至醫院快篩陰性，9日於彰化就醫採檢確診，因個案目前插管治療中，家人不清楚個案活動史，已申請手機軌跡及警政協尋中，將持續釐清感染源。

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