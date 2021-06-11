好心肝特權疫苗施打名單不能曝光？柯文哲：沒有人來喬
北市好心肝診所爆發違規施打疫苗風波，施打名單也備受外界關注。據了解，包括工商界、文化界大老、電視台老闆、監察委員、國策顧問，以及多位資深藝人、主播、政論節目主持人與媒體高層都在一份「特權名單」中。傳出名單中人士向北市府施壓，要求名單不能曝光。對此，台北市長柯文哲今（11）日表示，沒人來跟他喬不能曝光。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-11 17:11:22｜2021-06-11 17:47:37
台北市政府下午防疫記者會上，媒體詢問，好心肝施打名單有許多政商名流會公布嗎？是否有人來喬不要公布名單？柯文哲表示，地球上已經有超過20億人打過新冠肺炎疫苗，台灣卻要三更半夜排隊跑到診所偷打疫苗，名單中有些是權貴，但是裡面也有歐巴嗓、煮菜阿姨、水電工，人數更多，他們現在等檢察官傳訊，名單已經給台北地檢署，後續處理看檢調怎麼辦，沒人找他喬名單不要公布，大家知道跟他講也沒用。
藝人郭子乾也在好心肝施打名單中，郭回應3月時就預約自費打疫苗，副市長黃珊珊表示，第一筆疫苗是5月31日配給小禾馨診所，3月時根本沒有疫苗。
針對衛生局長黃世傑請辭，柯文哲第一時慰留，柯表示，「生氣的時候不要做決定」，現在疫情很相當危險、還沒結束，等疫情穩定再說。
政院顧問丁怡銘爆出打疫苗爭議，民進黨市議員反擊稱北市府幕僚「學姊」黃瀞瑩也有打疫苗，副市長黃珊珊表示，黃瀞瑩是她的辦公室幕僚，「她（黃）會跟我去剝皮寮快篩站、防疫旅館視察」，所以能否打疫苗，應從是否實際從事第一線工作來看。黃珊珊也說，今天有2位幕僚跟她去快篩站。
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