藝文紓困計畫如何申請? 文化局2場線上說明會可助你

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第二場說明會將在6月16日下午3時舉辦，邀請本市文化創意產業相關的創作者及事業參與，由首傑藝術事業有限公司林鈺珊專案經理，說明文化部、勞動部及經濟部的紓困補助方案，協助文創業者挑選最適合自己的類型。近來有業者反映無法提出專業會計報表以舉證營業額減少，導致申請上的困難，說明會也將分享其他可替代的證明文件，並提醒申請時應注意的細節。
文化部「藝文紓困4.0」，補助對象是自5月11日起受疫情影響產生營運困難的自然人及事業。自然人受疫情影響工作，可申請補助3萬元，若已投入製作或產生相關費用，最高可補助6萬元。事業單位可從「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」和「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種方式則一申請。相關訊息可上文化部官網(www.moc.gov.tw)查詢。
文化局指出，線上說明會將於文化局粉絲專頁「臺中文化小尖兵」直播(http://www.facebook.com/TaichungCulture)，除了說明文化部藝文紓困4.0措施，文化局也會分享「2021表演藝術紓困方案」，6月1日至6月30日只要是臺中市立案演藝團體，皆可提出申請，最高提供20萬元補助，鼓勵團隊在疫情期間持續累積創作能量，審核結果預計於7月底公布。更多訊息請上臺中市政府文化局網站查詢(http://www.culture.taichung.gov.tw)。