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藝文紓困計畫如何申請? 文化局2場線上說明會可助你

▲藝文界受疫情重創，台中市文化局舉辦線上說明會協助藝文團體及個人提出紓困申請。（圖／文化局提供）
▲藝文界受疫情重創，台中市文化局舉辦線上說明會協助藝文團體及個人提出紓困申請。（圖／文化局提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-06-11 16:59:11

國內新冠肺炎疫情嚴重衝擊藝文產業，文化部與台中市政府文化局相繼提出藝文紓困措施，為了協助並鼓勵藝術工作者和藝文事業提案，文化局將於6月15、16日下午3時舉辦2場線上說明會，藝文界可前往文化局粉絲專頁「臺中文化小尖兵」參與。

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文化局說明，6月15日下午3時舉辦第一場說明會，邀請表演藝術團隊、街頭藝人、出版事業、實體書店及視覺藝術工作者參與，將由國立中山大學陳志維講師、視覺設計師鄭秀芳，分享申請紓困補助的經驗與建議。同時，近期有布袋戲團反應，許多同業不知道該怎麼申請藝文紓困方案，很需要協助，文化局也即時進行說明與輔導，並邀請參與說明會。

▲疫情重創藝文產業，台中市舉辦線上說明會助藝文團體提出紓困申請。（圖／文化局提供）
▲疫情重創藝文產業，台中市舉辦線上說明會助藝文團體提出紓困申請。（圖／文化局提供）
 

第二場說明會將在6月16日下午3時舉辦，邀請本市文化創意產業相關的創作者及事業參與，由首傑藝術事業有限公司林鈺珊專案經理，說明文化部、勞動部及經濟部的紓困補助方案，協助文創業者挑選最適合自己的類型。近來有業者反映無法提出專業會計報表以舉證營業額減少，導致申請上的困難，說明會也將分享其他可替代的證明文件，並提醒申請時應注意的細節。

文化部「藝文紓困4.0」，補助對象是自5月11日起受疫情影響產生營運困難的自然人及事業。自然人受疫情影響工作，可申請補助3萬元，若已投入製作或產生相關費用，最高可補助6萬元。事業單位可從「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」和「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種方式則一申請。相關訊息可上文化部官網(www.moc.gov.tw)查詢。

文化局指出，線上說明會將於文化局粉絲專頁「臺中文化小尖兵」直播(http://www.facebook.com/TaichungCulture)，除了說明文化部藝文紓困4.0措施，文化局也會分享「2021表演藝術紓困方案」，6月1日至6月30日只要是臺中市立案演藝團體，皆可提出申請，最高提供20萬元補助，鼓勵團隊在疫情期間持續累積創作能量，審核結果預計於7月底公布。更多訊息請上臺中市政府文化局網站查詢(http://www.culture.taichung.gov.tw)。

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