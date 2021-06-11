高端疫苗解盲成功？前台大醫曝「5關鍵」：爭議還會持續

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一、高端測出這個中和抗體的效價到底是高是低？
林氏璧則認為「這要和康復者血清比較，或是和打AZ後那200人比較。不要和Novavax那幾千的效價比較啦！實驗室不同方法不同單位不同，無法直接比較喔。也不能和高端一期作出來康復者血清的結果比較，因為做的實驗室不同了，現在是中研院」。
二、高端疫苗的不良反應
高端疫苗公布的「第二期安全性解盲數據」中顯示，施打0.5毫升真正疫苗的「實驗組」中，有0.7%發燒、36.0%疲勞、27.6%肌肉痠痛、22.2%頭痛、15.1%腹瀉，最後有7.7%人有噁心嘔吐感。
對此，林氏璧也認為「比起mRNA和腺病毒載體疫苗，的確比例低很多。這在Novavax也是這樣的」。
三、高端疫苗解盲報告中顯示「血清陽轉率99.8%」
林氏璧解釋，這代表打了疫苗後幾乎全數成功產生抗體。「但這其實很基本啦，中國的疫苗也是呀。重點是抗體能有多高」。
四、高端疫苗是否能成功EUA（緊急使用授權）
林氏璧提到「能不能EUA，還是要等中研院做出打AZ後的抗體效價，統計學上做出來不能比AZ差」。他昨（10）日也曾指出，因為食藥署三月就委託部立醫院蒐集200位國人接種AZ疫苗之中和抗體結果作為外部對照組，五月初起陸續召開專家會議討論，研商以免疫橋接(immuno-bridging)方式，採用免疫原性(中和抗體)作為替代療效指標，看國產疫苗產生的抗體是否和國外已經EUA的AZ疫苗相當，作為支持國產疫苗療效的佐證。
五、免疫橋接標準是否能與國際接軌？
林氏壁也提到，「目前WHO還沒有訂出免疫橋接的標準。台灣自訂不一定能和國際接軌的標準，看來爭議還會持續一陣子」。（編輯：潘毅）
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