專訪／「動漫女神」芝芝加入啦啦隊　勾魂性感表情這樣練

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因為欣賞泫雅、BLACKPINK、TWICE等南韓偶像，芝芝大學畢業後找老師學韓團流行舞蹈，舞齡約7年，她表示：「我起步比較晚，筋沒那麼開，有些動作沒辦法完美做到，就自己在家苦練，買個超大面的鏡子放在房間，每天一直練一直練，最長8個小時，練到自己真的很熟才敢休息。」芝芝笑說因為本身愛跳舞，也是NBA球迷，對籃球很有興趣，才毅然決然參加啦啦隊甄選，「可以加入啦啦隊跟球迷一起加油，覺得很有趣。」
芝芝擅長TWICE《TT》可愛路線的舞蹈，對「Formosa Sexy」火辣舞風摸索了一段時間，芝芝說：「我們好幾個團員都很性感，我自己就會觀察她們怎麼樣性感，像虔虔表情超厲害的，她就是很容易有那種性感的態度，每次練舞我就一直偷看，她的臉怎麼擺表情，回家會對鏡子自己練習。」在福爾摩沙台新夢想家的球星裡，她坦言是林俊吉的小迷妹，「我覺得他很可愛，又是MVP，好幾個主場都進球拿到很多分。」
而芝芝有個「小吃貨」的封號，因為她很愛吃，在網路上分享美食5年之久，現在已經是小有名氣的美食部落客，她吃東西看重價錢CP值、食物擺盤和餐廳氣氛，最貴吃過價值1萬元的和牛吃到飽，她笑說自己不是小鳥胃，「我餓很快，一天最多可能2小時就要吃一餐」，但是因為體質吃不胖，芝芝167公分的身高，只有47公斤，瘦身速度頗快的她說：「我覺得胖到52公斤就會緊張了，每次都警告自己，但是講完後又覺得『好餓喔，吃一下好了。』餓就是要吃啊！」芝芝還遇過一個粉絲，前一天她在IG發文說喜歡芋頭，隔天粉絲馬上買了芋頭蛋糕探班，她坦言貼心的男生很加分，問她用這招追求可以打動芳心嗎？芝芝表示還是要看談吐，「食物不能完全收買我」。
除了球場上舞姿迷人，芝芝私下還是個Cosplay女王，國中開始她和志同道合的朋友組團，扮過《火影忍者》、《Keroro軍曹》等動漫人物，芝芝說早期玩Cosplay很花錢，要找服裝工作室訂做，一套服裝動輒5000元，家裡還有彩色假髮、魔法權杖等道具。而扮過尺度最大的造型，是《英雄聯盟》阿卡莉，芝芝穿上深V爆乳護士服加吊帶襪，化身性感俏護士，她笑說：「我小時候比較瘋狂，現在要看到非常喜歡的，才可能去買它的衣服來穿。」談到理想型，芝芝連答案都很二次元：「我喜歡『美國隊長』，他的故事很勵志，我看了很感動，就覺得要向他學習。」