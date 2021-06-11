高雄連5日+0　陳其邁：雙北不解三級警戒高雄沒解的空間

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陳其邁指出，從全國疫情流行趨勢來看，新北地區的確診個案還是維持一定的社區流行，假如雙北疫情沒有在社區流行部分能獲得有效控制，對其他地區零星的群聚感染、或者是因南北移動所造成的風險外溢，這情況還是會持續一段時間。
高雄市政府在今（11）日下午疫情記者會上，宣布疫苗接種計畫，未來長者接種疫苗不用排隊由醫護人員直接接種、不用預約，有收到通知單者一定打得到。第一階段針對87歲以上的長者優先，預計將有3.1萬人優先接種。陳其邁表示，首波在15日至17日開始施打，預估將有3萬1000人，只要是87歲以上的高齡長輩，只要在根據通知單上的時間前往指定地點，攜帶健保卡就可以接種。第二波接種的對象，則是80至86歲的長者，第三波則為75至59歲的高齡長輩，接下來將視中央疫苗撥補狀況再做進一步通知。
此外，也有不少長輩居住在高雄，但戶籍設立在其他縣市，陳其邁表示，可以撥電話給區公所，領取疫苗注射通知書，會在可以接受的範圍中給予民眾最大的方便。另外，高雄市政府也提供計程車隊及復康巴士接送行動不便的長者，到打疫苗接種處。
陳其邁重申希望北漂遊子不要回高雄，若一定要回來，上下車都要掃QR CODE，自行開車返高者也一樣，一抵達高雄，就要遵守高雄市自主健康管理規定，遵守事項包括如果没有出現任何症狀，可正常生活。必須外出時，請一定遵守全程正確佩戴醫用口罩，並避免出入無法保持社交距離（室內1.5公尺，室外1公尺），或容易近距離接觸不特定人之場所；若有發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀禁止外出，應主動與當地衛生局聯絡，或致電1922依指示就醫；違反上述依傳染病防治法，可裁處最高30萬元。
至於外傳高雄市目前醫護人員接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗的比例達86%，外傳高市府發公文要求各醫院、衛生局所及相關工作人員等，6月20日前要完成接種，否則將裁罰，衛生局今在防疫記者會上回應，開罰與否是由中央統一處理，目前不開罰，陳其邁則拜託醫護人員，務必達到百分之百的目標。
陳其邁也表示，他對醫護同仁有信心，這波應可達到95%以上，也感謝醫護的衝鋒陷陣，打疫苗不是為了自己，也為了病人的健康和避免院內感染，他拜託醫護同仁趕快施打，醫院是高風險地方，容不得有防疫破口，務必達到百分之百的目標。
對於今天有一家美容坊老闆叩友10人群聚被稽查，業者還嗆說「我來處理罰單」不怕被罰!對此，陳其邁表示，那就試試看，不只罰錢，還移送法辦，不信就試試看。
至於，有民眾投訴，神職人員目前皆未符合優先施打對象，為何聖功醫院在上週五（4日）卻為總主敎、神父、堂區神父、修女、修士等神職人員施打疫苗，衛生局簡任技正潘炤穎表示，聖功醫院是屬於宗教團體附設的醫院，常規在醫院內會有一些望彌撒的儀式，與醫院運作形態有關聯，醫院裡的志工在很多大醫院都存在很重要的角色，這些人都沒有疑義，在醫療院所接觸風險上是正常運作重要的一環，適用接種對象，核對名冊確實都有在內，這些沒有問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。