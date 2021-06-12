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高端疫苗缺三期是國際次級品？前疾管署長力挺

▲有專家認為，國產疫苗僅有二期，和國際疫苗不能比，只能做「備位疫苗」。（圖／美聯社／達志影像）
▲有專家認為，國產疫苗僅有二期，和國際疫苗不能比，只能做「備位疫苗」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-12 16:05:00

國產疫苗上市備受關注，高端疫苗10 日公布新冠肺炎疫苗二期臨床結果，不過有專家認為，國產疫苗僅有二期，和國際疫苗不能比，只能做「備位疫苗」。對此，哈佛衛生行政碩士、首任疾管局（現為疾管署）局長張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，放在國際上來看的確如此，「但如果台灣什麼疫苗都沒有，這樣講也沒什麼用。」

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高端疫苗日前宣布結果結果數據，認為疫苗相當成功，不過前疾管局長蘇益仁接受媒體採訪時指出，跟莫德納、AZ等已進行高達3、4萬人第三期臨床檢驗的國際疫苗相比，台灣疫苗僅是「次等生」在國際上只能作為備位疫苗，也就是在沒有其他選擇下才能開放施打的疫苗。

對此，張鴻仁提出不一樣的看法，他認為，這樣的說法或許放在國際上來看是對的，但「在什麼（疫苗）都沒有的時候，有什麼用什麼嘛！」台灣要的早日回歸正常生活還是繼續待在家3個月？至於疫苗安全性，就要交給食藥署的相關專家學者審查，在科學上有沒有通過最低門檻。

另外，在疫苗有效性的爭議上，台大兒童醫院院長黃立民提到，以對蛋白疫苗的期望值來看，只能說數據結果符合預期；而長庚新興病毒感染研究中心主任施信如也說，抗體效價只是數字，不能單就此與國外大廠疫苗做比較。

張鴻仁解釋，這樣的說法是因為科學實驗的控制變因不一致的問題，「沒有辦法比較的意思，是不能直接比較。」因為各個疫苗的生產廠商或是中研院的受試平台都是不同的，所以就科學上而言的確無法直接比較數據，因為嚴謹的科學要求同一個平台、標準化的檢驗，所以為什麼都在等世界衛生組織公布國際標準，當然前提是幾間大藥廠要把資料交出來，恐怕會有難度。

針對食藥署昨日公布的緊急授權標準，將以第一批AZ疫苗在3月於國內開始接種時，透過部立桃園醫院蒐集200位國人接種AZ疫苗之免疫原性結果，作為國產疫苗的外部對照組。張鴻仁則大讚，台灣做第一個這樣的認證，應該予以鼓勵，「我們不再認為國際還沒定標準我們就先放著，代價太大的時候當然不能等國際標準。」不過相關的細節要公布多少，就交給中央決定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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