高端疫苗缺三期是國際次級品？前疾管署長力挺

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對此，張鴻仁提出不一樣的看法，他認為，這樣的說法或許放在國際上來看是對的，但「在什麼（疫苗）都沒有的時候，有什麼用什麼嘛！」台灣要的早日回歸正常生活還是繼續待在家3個月？至於疫苗安全性，就要交給食藥署的相關專家學者審查，在科學上有沒有通過最低門檻。
另外，在疫苗有效性的爭議上，台大兒童醫院院長黃立民提到，以對蛋白疫苗的期望值來看，只能說數據結果符合預期；而長庚新興病毒感染研究中心主任施信如也說，抗體效價只是數字，不能單就此與國外大廠疫苗做比較。
張鴻仁解釋，這樣的說法是因為科學實驗的控制變因不一致的問題，「沒有辦法比較的意思，是不能直接比較。」因為各個疫苗的生產廠商或是中研院的受試平台都是不同的，所以就科學上而言的確無法直接比較數據，因為嚴謹的科學要求同一個平台、標準化的檢驗，所以為什麼都在等世界衛生組織公布國際標準，當然前提是幾間大藥廠要把資料交出來，恐怕會有難度。
針對食藥署昨日公布的緊急授權標準，將以第一批AZ疫苗在3月於國內開始接種時，透過部立桃園醫院蒐集200位國人接種AZ疫苗之免疫原性結果，作為國產疫苗的外部對照組。張鴻仁則大讚，台灣做第一個這樣的認證，應該予以鼓勵，「我們不再認為國際還沒定標準我們就先放著，代價太大的時候當然不能等國際標準。」不過相關的細節要公布多少，就交給中央決定。
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