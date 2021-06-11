好想「插隊」接種！韓國民眾瘋搶「殘留疫苗」名額

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球疫苗劑量持續吃緊，在台灣還爆出「違規接種」爭議。不過韓國推出一項新制度，讓沒有被列在優先名單又想接種的民眾，可以透過登記，「插隊」接種，但施打的疫苗是「殘留疫苗」（잔여 백신）。





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綜合韓國媒體報導，韓國從2月開始進行新冠疫苗接種作業，目前只要是60歲以上的民眾都能預約街中。韓國政府目標要在6月底前完成1400萬人首劑疫苗接種，已經逾1000萬人接種至少一劑疫苗，近期AZ（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗陸續到位，可望在提升接種速度。





韓國媒體報導指出，雖然韓國政府會按照類別順序施打新冠疫苗，但有時候會發生施打對象臨時取消，或是因為特殊原因不能施打疫苗的狀況，因為疫苗開封之後幾個小時沒有使用完畢，就只能報廢不能再進行施打，這些疫苗被韓國稱為「殘留疫苗」





以一瓶AZ疫苗為例，每一瓶疫苗可以接種10劑，但如果6個小時內沒有使用完，就只能進行報廢。為了避免疫苗浪費，並且增加接種數，就會為想接種的民眾施打這些「殘留疫苗」。





民眾可以透過韓國政府與國內最大搜尋引擎Naver與通訊軟體Kakao Talk合作推出「疫苗地圖」進行預約報名，也能夠從疫苗地圖上看到哪間接種站還有殘餘的疫苗。也有民眾直接前往接種站預約報名，等到有殘留疫苗出現時，接種站就會通知對方來施打。





▲即使是沒有在優先順序中的韓國民眾野可以透過疫苗地圖預約殘留疫苗，排隊進行接種。（圖／翻攝自《YTN News》）

每一間接種站的預約情況大不相同，有些民眾一預約就能接種疫苗，但有人排了許久都輪不到，甚至有醫院等待殘留疫苗的民眾就多達160人，還有很多人打電話進來詢問補位。





民眾對於疫苗的安全性感到放心，加上韓國政府宣布接種獎勵，提高民眾接種意願，讓疫苗接種越來越搶手，殘留疫苗預約系統野大爆滿。根據《YTN News》報導指出，韓國政府要預計從13日起，讓殘留疫苗預約也要依照順位施打，優先讓60歲以上民眾排隊接種。讓不少未滿60歲的民眾直言打疫苗比「摘下天上星星」還要難。



