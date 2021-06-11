好想「插隊」接種！韓國民眾瘋搶「殘留疫苗」名額

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球疫苗劑量持續吃緊，在台灣還爆出「違規接種」爭議。不過韓國推出一項新制度，讓沒有被列在優先名單又想接種的民眾，可以透過登記，「插隊」接種，但施打的疫苗是「殘留疫苗」（잔여 백신）。
綜合韓國媒體報導，韓國從2月開始進行新冠疫苗接種作業，目前只要是60歲以上的民眾都能預約街中。韓國政府目標要在6月底前完成1400萬人首劑疫苗接種，已經逾1000萬人接種至少一劑疫苗，近期AZ（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗陸續到位，可望在提升接種速度。
韓國媒體報導指出，雖然韓國政府會按照類別順序施打新冠疫苗，但有時候會發生施打對象臨時取消，或是因為特殊原因不能施打疫苗的狀況，因為疫苗開封之後幾個小時沒有使用完畢，就只能報廢不能再進行施打，這些疫苗被韓國稱為「殘留疫苗」
以一瓶AZ疫苗為例，每一瓶疫苗可以接種10劑，但如果6個小時內沒有使用完，就只能進行報廢。為了避免疫苗浪費，並且增加接種數，就會為想接種的民眾施打這些「殘留疫苗」。
民眾可以透過韓國政府與國內最大搜尋引擎Naver與通訊軟體Kakao Talk合作推出「疫苗地圖」進行預約報名，也能夠從疫苗地圖上看到哪間接種站還有殘餘的疫苗。也有民眾直接前往接種站預約報名，等到有殘留疫苗出現時，接種站就會通知對方來施打。
每一間接種站的預約情況大不相同，有些民眾一預約就能接種疫苗，但有人排了許久都輪不到，甚至有醫院等待殘留疫苗的民眾就多達160人，還有很多人打電話進來詢問補位。
民眾對於疫苗的安全性感到放心，加上韓國政府宣布接種獎勵，提高民眾接種意願，讓疫苗接種越來越搶手，殘留疫苗預約系統野大爆滿。根據《YTN News》報導指出，韓國政府要預計從13日起，讓殘留疫苗預約也要依照順位施打，優先讓60歲以上民眾排隊接種。讓不少未滿60歲的民眾直言打疫苗比「摘下天上星星」還要難。
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