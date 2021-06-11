台中新光三越櫃姐確診 前進指揮所召回300相關人員快篩
新光三越台中店化妝品專櫃一名櫃姐確診，業者原宣布自主停業一天，為確保清消完全及員工與消費者安全，台中市府已依傳染病防治法規定，要求業者停業後，須經市府核准始得復業。且考量此為台中首次出現大型賣場員工確診，市府「寧嚴勿鬆」於下午前進新光三越成立快篩站，首波召回與個案同樓層及相關人員約300人進行快篩。
記者金武鳯/台中報導
2021-06-11 17:52:35
盧市長下午至新光三越台中店視察前進指揮所快篩站建置情形，強調此一確診個案於染疫後仍有上班，基於百貨公司屬大型公共區域考量，為杜絕擴大傳染可能性，立即在新光三越廣場成立「前進指揮所」，並設置快篩站，首波召回個案工作接觸的相關人員進行快篩。另呼籲6月8至10日曾至新光三越台中店民眾，就近到社區的快篩站進行快篩，要在第一時間控制危機。
盧市長進一步說明，雖新光三越台中店自有警覺，昨日晚間提早閉館，並宣布今天自主停業一天，但市府站在保障市民健康立場，仍依傳染病防治法規定要求業者停業清消，未來若要恢復營業，不是新光三越說了算，市府必需先確認清消工作都已完備，快篩結果也未顯示有擴大傳染之虞，才能放行。
盧市長表示，此案第一波快篩人數約200至300人，包含與個案同樓層，及個案用餐與消費的樓層等相關接觸人員等。她強調，快篩結果很快就會出爐，若情況穩定、傳染面無擴大，大家就可以稍微放心。但若快篩結果出現擴大跡象，不排除做更大的匡列範圍，市府將視第一步危機管理，做第二步處理決定。