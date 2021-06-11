高齡長輩接種站公布 陳其邁首度拿出「會做事撞球桿」
高雄市首波87歲以上的高齡長者，下周一起將可在全市129個接種站接種COVID-19疫苗，高雄市長陳其邁在今（11）日的防疫記者會上說明高齡長輩疫苗接種策略時，更首度拿出行政院長蘇貞昌在去年高雄市長補選期間，送給陳其邁的「會做事撞球桿」，象徵延續「會做事」精神。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-11 17:57:16
高雄市長陳其邁今天在防疫記者會上說明高齡長輩的疫苗接種策略，首度拿出「會做事撞球桿」，據悉，這支撞球桿是行政院長蘇貞昌用來說明政策的工具，去年，陳其邁辭去行政院副院長職務，投入高雄市長補選，蘇貞昌院長南下輔選時特將這支撞球桿贈與陳其邁，象徵傳承「有政府、會做事」的精神，選後這支球桿就一直放在市長辦公室，直到今日才把球桿拿出來。 陳其邁表示，預估高雄市75歲以上的長者，在這一波的疫苗，大概可以施打到三分之一到二分之一左右，所以也特別針對所有需要接種疫苗的長輩們擬定了接種策略，包括依戶政系統造冊、依行政區規畫接種場次、里幹事通知接種民眾、針對獨居及行動不便者提供車輛接駁、並依通知單前往接種，而針對不在籍但和兒孫輩同住在高雄的長輩，也提供和高雄長輩一樣的服務，只要和區公所聯絡，同樣會統一安排注射順序，發給注射通知書，也希望其他縣市政府能夠秉持互惠原則，讓住在外地的高雄長輩便利、安全地接種到疫苗。 陳其邁指出，針對首波的高齡長輩接種，市府已在全市鋪設共129個接種站，並將落實「不用預約、不用排隊、一定打得到」3大原則，今天已經有長輩陸續接到通知單，通知單上都有載明接種的時間、地點，長輩們只要帶著身分證、健保卡和通知單去接種即可，這次疫苗接種也顧及到長輩的行動較不便，所以會讓長輩坐著，用醫護人員移動的方式幫長輩接種。 為了這些長輩，高雄市政府特別招募熱血計程車協助載送行動不便長輩，陳其邁也在今日宣布，累計到現在已經有1,200輛的計程車，以及80輛的復康巴士加入接送長輩接種疫苗的行列，其中就包括包括台灣大、夏威夷、瑞龍、中華、雄風、凱旋、大都會、皇冠、倫永、大發、新形象等10個計程車車隊，及部分個人計程車，報名非常踴躍，市府預估將會提供大約10,000車次的服務。
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