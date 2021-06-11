３招防止疫情「資訊焦慮」　諮商心理師：沒解決方案的資訊別看

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疫情改變了原本的生活模式，慣有的模式讓人有安全感，但新的模式需要適應，民眾現階段都是「忍耐」。像上菜市場的習慣，除了買菜，也是散步、人際連結噓寒問暖的互動。新的模式如「視訊」其實很不習慣，機器也不會用，加上更多不可預知的情況，如行動限制、回家後消毒、分流購買、實名制、詐騙、確診了該怎麼辦、何時接到通知、何時打疫苗或副作用…等。社會大環境不穩定時，人心就會騷動。
生活裡每個小細節都要處理是相當累人、增加壓力，加上時間又長，長期在壓力下對心理造成負擔，也會反應在大人的身心反應上，無法專心、煩惱、緊張、身體僵硬和失眠等明顯的焦慮表現就會陸續浮現。耗損心理能量時也會影響免疫系統，容易生病。
疫情資訊過多，資訊焦慮火上加油。
林仁廷諮商心理師也指出，焦慮的情緒來自於對未知的狀況不知如何因應、緊張使得對結果有災難式的想像，以及內在衝突、矛盾，不知該如何做決定。例如疫情期間無法得知何時解封、擔心可能染疫，使得人人每天關注疫情最新消息，就容易出現「資訊焦慮」的情況，亦即資訊太多不可能全看，思考自己要做什麼，但自己又不是專家，不知道怎麼判斷最好。
４招防止資訊焦慮，關鍵在降低資訊量！
避免資訊焦慮，林仁廷諮商心理師建議這時後反而要降低資訊量。因為人一緊張就會很想把所有狀況弄清楚，這時候反而資訊爆量，最後也整理不起來，而是會相信「最令人恐懼的那些報導」，想提早去因應最壞的可能。新聞台的新聞因為24小時播放，要有產量及收視率，最容易下吸引人卻嚇死人的標題，甚至是偏頗的政治立場，而且會提出解決辦法非常稀有。建議通通關掉。只留中午或晚間新聞看就好，在有限的前30分，就是比較重要的新聞。
資訊也涉及真假，有些新聞台會擷取片段資訊就發表揣測、強調獨家戳破謊言的報導，先不論真假，沒有解決方案的都不要再看，包括了部分的長輩圖、濃縮圖文、口號文宣等，容易造成恐慌，以及恐慌後人人自保的慌亂行為。唯一要相信的是政府，以及官方資訊所解釋所提供的。當然，政府可以批評，可以就事論事地就他們提供的政策予以建設性的建議。疫情處理是國家性的，如果沒有人統整指揮，是無法作戰的，此時若全盤推翻更不好，沒有更好的做法，之前的基礎就不見了。
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