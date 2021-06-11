6.2萬台人接種中國疫苗　路透：北京影響輿論典型案例

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在延燒，雖然疫苗接種作業持續進行，卻也爆出了「違規接種問題」。而中國也不斷向台灣釋出提供疫苗意願，中國國台辦發言人馬曉光更指出，目前已有至少6.2萬名台灣人在中國接種疫苗。不過《路透社》指出，中國釋出這項訊息是北京影響台灣輿論的典型案例。





我是廣告 請繼續往下閱讀

《路透社》報導指出，台灣目前只有3%人口接種了至少一劑新冠疫苗，雖然已經訂購數百萬劑疫苗，日本先前也捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），美國承諾要捐贈疫苗給台灣，但即使如此，中國的提議對於台灣來說仍然不具有吸引力。台灣政治大學5月時的民調顯示，台灣大多數人不願意接種中國疫苗。





台灣安全官員接受《路透社》採訪更表示，這是一項北京影響台灣輿論的典型案例。這名官員進一步指出，「加上往返台灣和中國之間需要的隔離時間以及費用，讓部分有意願的台灣民眾打消念頭。」





根據《路透社》報導，中國長期稱台灣為領土之一，並且多次強調要為台灣「同胞」接種疫苗，更指出中國已經有2款疫苗通過世界衛生組織（WHO）緊急使用授權，並且有90多個國家都在使用中國疫苗，顯示出中國疫苗的安全性以及有效性。





國台辦11日時表示，「盡快接種疫苗是台灣同胞早點擺脫疫情最有效的途徑」，並指出只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。據不完全統計，截至5月31日，在中國接種疫苗的台灣人已有6.2萬人。









