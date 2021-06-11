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6.2萬台人接種中國疫苗　路透：北京影響輿論典型案例

▲中國國台辦發言人馬曉光指出目前已有至少6.2萬名台灣人在中國接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國台辦發言人馬曉光指出目前已有至少6.2萬名台灣人在中國接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-11 18:49:47｜2021-06-11 18:51:16

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在延燒，雖然疫苗接種作業持續進行，卻也爆出了「違規接種問題」。而中國也不斷向台灣釋出提供疫苗意願，中國國台辦發言人馬曉光更指出，目前已有至少6.2萬名台灣人在中國接種疫苗。不過《路透社》指出，中國釋出這項訊息是北京影響台灣輿論的典型案例。

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《路透社》報導指出，台灣目前只有3%人口接種了至少一劑新冠疫苗，雖然已經訂購數百萬劑疫苗，日本先前也捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），美國承諾要捐贈疫苗給台灣，但即使如此，中國的提議對於台灣來說仍然不具有吸引力。台灣政治大學5月時的民調顯示，台灣大多數人不願意接種中國疫苗。

台灣安全官員接受《路透社》採訪更表示，這是一項北京影響台灣輿論的典型案例。這名官員進一步指出，「加上往返台灣和中國之間需要的隔離時間以及費用，讓部分有意願的台灣民眾打消念頭。」

根據《路透社》報導，中國長期稱台灣為領土之一，並且多次強調要為台灣「同胞」接種疫苗，更指出中國已經有2款疫苗通過世界衛生組織（WHO）緊急使用授權，並且有90多個國家都在使用中國疫苗，顯示出中國疫苗的安全性以及有效性。

國台辦11日時表示，「盡快接種疫苗是台灣同胞早點擺脫疫情最有效的途徑」，並指出只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。據不完全統計，截至5月31日，在中國接種疫苗的台灣人已有6.2萬人。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
30.77%69.23%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.14%12.86%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.39%12.61%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.49%37.51%
2021-06-08-2021-06-11
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