新竹十大熱門購屋路段曝光　3條路房價1字頭

你家住在房市交易熱門路段嗎？有巢氏房屋根據實價登錄資料，統計近一年新竹縣市中古屋交易的熱門路段，發現以新竹市東區最夯，前10大交易路段佔據5名之多，分別為光復路一段、慈雲路、明湖路、光復路二段、關新路，每坪房價均價落在11.8至30.2萬元之間。而細看排行榜內，新竹縣竹北市的兩個路段也進榜：「六家五路二段」、「福興一路」，每坪均價落在21.7至25.2萬元左右。





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觀察新竹縣市熱門交易路段前三名，由東區「光復路一段」以170件居冠，排名第二是北區「武陵路」的146件，第三名則為東區「慈雲路」的135件。有巢氏房屋新竹竹科關新加盟店店東楊博舜分析，「光復路一段」與「慈雲路」、「關新路」同為緊鄰竹科的關埔生活圈，近年生活機能、交通、學區各方面逐一到位，吸引園區工程師在此置產，以預售屋與屋齡較新的中古屋商品成交最熱絡。





此外，楊博舜提及「明湖路」是東區少數1字頭房價的路段，這裡相對市區屋齡較高，屋齡20至30年的公寓、華廈、別墅物件交易居多，雖然距離竹科車程約15至20分鐘，生活機能不算便利，但生活清幽、價格親民，適合喜歡大自然、純自住環境的住戶。





房價親民、生活機能齊備 北區房市潛力十足

新竹市北區「武陵路」和「經國路二段」平均單價可見1字頭，十分親民，永慶不動產新竹竹光加盟店店東黃煜均指出，「武陵路」是新竹市重要的東西向道路，周邊鄰近湳雅大潤發商圈，各式餐飲店家聚集，生活機能佳，一直是當地商圈發展核心。





而「經國路二段」連接多條主要幹道，往北可到新竹縣竹北市，南至新竹市香山區，交通四通八達，附近為經國路生活圈，日常採買便捷，超市、傳統市場、商家相當多，食衣住行育樂完善。





店東黃煜均進一步說明，北區雖為舊有商圈，物件屋齡較高，但就生活條件、便宜房價來說，確實吸引力非常強，近幾年吸納許多外地來竹科工作的首購族買房，主力產品以總價1000萬元上下、屋齡8至12年的中古大樓3房最熱門。





學區、雙鐵優勢 竹北強吸科技人、台北客

由前十大熱門交易路段可見，新竹縣竹北市「六家五路二段」、「福興一路」也擠入榜，永慶不動產竹北六家創邑加盟店店東黃奕表示，「六家五路二段」距離新竹科學園區、生醫園區近，生活機能充沛、公園綠地多，加上優良的文教住宅區條件，成為不少科技新貴家長為了幫孩子卡位的首選區域，目前以屋齡10年上下、3至4房的電梯大樓為主要買盤，約1500萬至2000萬元可入手。





黃奕更補充，伴隨著竹北高鐵特區開發至今，區域內便捷的交通路網坐擁高鐵、台鐵雙鐵，可供通勤其他縣市，許多台北客寧可以相對低價換取更優質的生活品質，於是南下購屋並往竹北靠攏。





鄰近中國醫藥大學附設醫院、亞太美國學校、家樂福商圈的「福興一路」，房價入手門檻低，非常適合首購族，屋齡7至10年左右的套房物件，總價600萬元有機會買到手，兩房總價約800至900萬元、三房總價為1500萬元上下。



