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TIFA復談在即　柯建銘籲在野黨勿操作社會對立

▲民進黨團總召柯建銘表示TIFA復談在即，呼籲在野黨不要再操作無限上綱的社會對立。（圖／NOWnews資料照，記者鄭宏斌攝）
▲民進黨團總召柯建銘表示TIFA復談在即，呼籲在野黨不要再操作無限上綱的社會對立。（圖／NOWnews資料照，記者鄭宏斌攝）

記者張志康/綜合報導

2021-06-11 19:20:18

立法院民進黨團總召柯建銘今（11）日在臉書發文，表示台美TIFA（貿易暨投資架構協定）復談在即，呼籲在野黨不要再操作無限上綱的社會對立，共同支持台灣的國家安全與經貿戰略，方為台灣之福。

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柯建銘表示，10日晚間行政院經濟貿易談判辦公室總談判代表兼政務委員鄧振中，與美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)，舉行了視訊會議，雙方同意，美台「貿易暨投資架構協定會議(Trade And Investment Framework Agreement Council)」將在未來幾星期內召開。

柯建銘指出，回想去年的8月，總統蔡英文宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，一時間，各個在野黨紛紛群起而攻之，儘管民進黨一再重申，含萊克多巴胺的美國牛肉早已在2012年馬英九時期開放進口，到現在並沒有任何食品安全的問題，同時也不斷的說明，這會是與美國經貿談判上的一大障礙，然而沒有一個在野黨聽得進去，渾然不察，國際外交，就是一種交換與談判，我們如果不主動伸出友誼之手，又怎能期待別人幫助台灣？

柯建銘重申，這也是為什麼，國際媒體在報導台美經貿談判的同時，都會強調，八月公投結果的重要性，這意味著美國其實也在看，美方釋出的善意，是否真的能夠換得台灣人民的理解？在野黨是否不斷地藉此煽動反美情緒？這些都是美方觀察的重點，也意味著台灣是否能真正走出國際，成為一個正常的國家。

柯建銘認為，台美TIFA談判上一次舉行已經是2016年，這一次是睽違5年首度舉行。這幾年來，台美關係一直走在進步的軌道上，無論是川普總統或是拜登總統，都不吝以實際的行動支持台灣，美國國會也接連通過許多對台有利的法案，上週，美國三位參議員更是直接飛到台灣宣布對台灣提供75萬劑疫苗，這些都是美國對台灣友好的表現。

柯建銘在文末呼籲在野黨不要再操作無限上綱的社會對立，更不需要毫無國際戰略視野的政治操作，共同支持台灣的國家安全與經貿戰略，方為台灣之福。

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