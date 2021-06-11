屏縣獲撥2萬9千劑疫苗　15日啟動33鄉鎮市共48處注射站

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屏東縣政府表示，15日開打的疫苗施打對象，在醫事人員部分，有14家專責醫院醫事人員在服務醫院施打，其餘在服務院所在地的衛生所就近施打，預計3130人。第一線防疫人員（即中央流行疫情指揮中心於9日公佈之第二類人員），則前往服務所在地的衛生所施打，預計1016人；第五類機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者，媒合醫院到機構與洗腎中心施打，預計9760人。
另外，長者部分，中央原則性律定75歲以上長者，但為避免擁擠及雜亂，將依據疫苗暨各年齡層的長者人數，依年齡級距通知施打，第一批是年滿85歲以上優先，計有15664人。
至於75歲以上、未滿85歲的長者，則依後續中央疫苗撥補數量，公佈施打的年齡級距，一律由鄉鎮市公所村里幹事、村里長依居住地，通知施打時間及地點。
屏東縣48處施打疫苗地點，包括：（一）1間大型快打站─屏東縣立體育館。（二）14家專責醫院─屏基、部立屏醫、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院等。（三）33鄉鎮市衛生所(僅萬丹鄉在萬丹國中)。
潘孟安指出，屏東縣早已佈署疫苗接種計劃及地點，除了這48處注射站，未來視中央疫苗撥補數量，將陸續開放早已備妥的10個速打站與合約診所，請鄉親稍安勿躁，縣府會盡全力爭取疫苗，讓符合資格的鄉親安心接種。
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