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屏縣獲撥2萬9千劑疫苗　15日啟動33鄉鎮市共48處注射站

▲屏東縣政府今日下午4點左右接獲通知，獲撥2萬9千劑，縣府預計15日起開打，全縣48處中大型注射地點同步注射。（資料照／取自屏東縣政府網站）
▲屏東縣政府今日下午4點左右接獲通知，獲撥2萬9千劑，縣府預計15日起開打，全縣48處中大型注射地點同步注射。（資料照／取自屏東縣政府網站）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-11 20:10:53

台灣獲日本捐贈疫苗，經中央流行疫情指揮中心配撥，屏東今日下午4點左右接獲通知，獲撥2萬9千劑，縣府預計15日起開打，全縣48處中大型注射地點同步注射。縣長潘孟安表示，了解民眾迫切想打疫苗，但必須依中央流行疫情指揮中心接種順序，將以滿85歲以上長者為優先，接到村里長或村里幹事通知再前往施打，切勿貿然闖入影響施打秩序。

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▲屏東縣政府今日下午4點左右接獲通知，獲撥2萬9千劑，縣府預計15日起開打，將以滿85歲以上長者為優先。（圖／資料照,屏東縣政府提供）
▲屏東縣政府今日下午4點左右接獲通知，獲撥2萬9千劑，縣府預計15日起開打，將以滿85歲以上長者為優先。（資料照／屏東縣政府提供）
屏東縣政府表示，15日開打的疫苗施打對象，在醫事人員部分，有14家專責醫院醫事人員在服務醫院施打，其餘在服務院所在地的衛生所就近施打，預計3130人。第一線防疫人員（即中央流行疫情指揮中心於9日公佈之第二類人員），則前往服務所在地的衛生所施打，預計1016人；第五類機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者，媒合醫院到機構與洗腎中心施打，預計9760人。

另外，長者部分，中央原則性律定75歲以上長者，但為避免擁擠及雜亂，將依據疫苗暨各年齡層的長者人數，依年齡級距通知施打，第一批是年滿85歲以上優先，計有15664人。

至於75歲以上、未滿85歲的長者，則依後續中央疫苗撥補數量，公佈施打的年齡級距，一律由鄉鎮市公所村里幹事、村里長依居住地，通知施打時間及地點。

屏東縣48處施打疫苗地點，包括：（一）1間大型快打站─屏東縣立體育館。（二）14家專責醫院─屏基、部立屏醫、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院等。（三）33鄉鎮市衛生所(僅萬丹鄉在萬丹國中)。

潘孟安指出，屏東縣早已佈署疫苗接種計劃及地點，除了這48處注射站，未來視中央疫苗撥補數量，將陸續開放早已備妥的10個速打站與合約診所，請鄉親稍安勿躁，縣府會盡全力爭取疫苗，讓符合資格的鄉親安心接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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