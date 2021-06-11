馬來西亞疫情燒不停　首階段全國封鎖再延2週

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馬國媒體報導，馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天表示，國家安全理事會開會決定將首階段全面封鎖延長14天至28日。
他指出，馬國目前每天新增確診人數仍超過5000人；在衛生部建議下，馬國政府決定延長首階段封鎖的時間。
馬來西亞近來疫情居高不下，儘管當局實施全面封鎖行動管制令，目前疫情仍未明顯下降，6月至今的每天單日新增確診人數在5000多人至8000多人之間。
「星報」（The Star）報導，馬來西亞今天新增6849人確診，全國累計確診人數為64萬6411人。另新增84起死亡病例，累計3768人病故。
另外，馬國工程部表示，工程部長法迪拉（Fadhilah Yusoff）昨天接受例行病毒檢測，結果是陽性。法迪拉目前情況穩定，未出現症狀，他將依衛生部建議，居家隔離。
自疫情爆發以來，馬國已有不少官員確診，包括宗教事務部長朱基夫里（Zulkifli Mohamad Al-Bakri）、內政部長韓沙（Hamzah Zainudin）等人。
依馬國政府規劃，若第一階段全面封鎖行動管制令能降低每天新增確診病例，將進到第2階段，允許一些不涉及大型集會且可能保持社交距離的經濟部門重新開放。第3階段則是禁止社交活動，幾乎所有經濟領域都可運作，但須遵守嚴格防疫規定，包括限制到公司上班的人數等。（編輯：黃自強）1100611