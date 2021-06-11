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高市原民會紓困諮詢專線開跑　族人急紓困call這裡

▲高市府原民會自今(11)日起設立原住民紓困諮詢專線。（圖／高市府原民會提供）
▲高市府原民會自今(11)日起設立原住民紓困諮詢專線。（圖／高市府原民會提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-11 20:35:00

高雄市長陳其邁為完善傳遞原住民地區族人對於紓困專案的相關資訊，市府原民會自今(11)日起設立原住民紓困諮詢專線，特別訓練會說族語(阿美語、排灣語)的同仁，透過電話一對一指引及說明，第一時間有效解決族人的疑難雜症。另外，每周一至周五都會區部分區公所及三個原住民地區原住民族家庭服務中心都有安排同仁現場提供紓困諮詢服務。

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▲會說族語(阿美語、排灣語)的同仁，透過電話一對一指引及說明，有效解決族人的疑難雜症。（圖／高市府原民會提供）
▲會說族語(阿美語、排灣語)的同仁，透過電話一對一指引及說明，有效解決族人的疑難雜症。（圖／高市府原民會提供）
高市府原住民紓困諮詢專線

服務時間：平日8:30-17:30(例假日除外)

電話：(07)7406524、(07)7406525

其他通路-駐點服務員

都會區服務時間：08:00-12:00(例假日除外)

地點：

周一、周三、周五：杉林區、大寮區、鳳山區、楠梓區

周二、周四：杉林區、小港區、前鎮區、左營區

▲民眾至那瑪夏原家中心詢尋詢問紓困問題。（圖／高市府原民會提供）
▲民眾至那瑪夏原家中心詢尋詢問紓困問題。（圖／高市府原民會提供）
原住民地區服務時間：08:30-17:00(例假日除外)

地點：那瑪夏區、桃源區、茂林區原住民族家庭服務中心

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.31%37.69%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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