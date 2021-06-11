黃河穿全套防護衣喘氣難　《人生清理員》提名紐約獎

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在面對目前籠罩在嚴峻的疫情中，黃河有感而發，回憶起去年拍攝的過程，印象最深刻的是穿著全套防護衣消毒、垂降的過程。當時拍攝天氣還算涼爽，但是一穿上防護衣、口罩、手套、靴子等裝備，真的是悶到讓人喘不過氣。只能在拍攝中間找一點點時間敞開防護衣、脫掉面鏡喘氣。現在看到新聞上的防疫前線人員需要全天穿著防護衣工作，真的不敢想像那樣的辛苦。黃河說：「希望在防疫期間，能透過《人生清理員》傳遞溫暖與希望，不管多或是少，只要你付出一點、改變一些，生活和關係就會慢慢地變得不一樣。我們也許可以利用疫情的時間和家人相處，互相了解。」
黃河透露疫情期間，他長期待在家工作，但還是會安排時間運動、整理家裡、吃飯、玩貓、看電影看書，也會安排時間在家玩樂放鬆一下。以免不小心帶了太多的工作壓力。也利用時間多拿筆畫圖，整理拍攝過的照片，進行個人創作。感覺終於有時間好好的和自己相處，也沒有藉口拖延說沒時間了。《人生清理員》目前在線上串流平台myVideo、HamiVideo可供觀看，因去年播出大受好評，果陀娛樂透露將開拍影集版，正在如火如荼準備中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。