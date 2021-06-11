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行動力挺醫護天使　光覺協會捐贈防疫物資

▲光覺心靈文教協會特別捐贈防疫醫療物資至科技產業園區。（圖／光覺心靈文教協會提供）
▲光覺心靈文教協會特別捐贈防疫醫療物資至科技產業園區。（圖／光覺心靈文教協會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-11 21:11:40

日前因科技廠爆發移工群聚感染事件，高雄市迅速完成路竹、前鎮及楠梓等科技產業園區、工業區快篩站設置，民間團體也支持協助，光覺心靈文教協會因應大量物資需求，11日特別捐贈防疫醫療物資至前鎮科技產業園區，主要有隔離衣、防護面罩、醫療口罩等。

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▲光覺心靈文教協會捐贈隔離衣、防護面罩、醫療口罩、飲料等。（圖／光覺心靈文教協會提供）
▲光覺心靈文教協會捐贈隔離衣、防護面罩、醫療口罩、飲料等。（圖／光覺心靈文教協會提供）
光覺心靈文教協會的志工們，用行動與愛守護醫護人員及第一線防疫人員，捐贈防疫醫療物資，包含隔離衣5000組、防護面罩5000組、醫療口罩10000件、消暑清涼飲料5箱，提供給快篩檢疫站醫護人員，及加工出口區轄區警察、消防隊、配屬救護員及市立民生醫院所使用。

光覺心靈文教協會長期落實社會關懷、推廣公益，從2009年開始參與社會公益，至今已12年。 協會組成大都為公務員、退休教師、市政府員工及企業界賢達等，大家合心合力一同響應社會關懷活動，這次更響應防疫共盡一份心力，讓前線醫護人員有愛不孤單。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.98%83.02%
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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
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指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.5%12.5%
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悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.31%37.69%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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