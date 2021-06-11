台中新光三越櫃姐確診 首波快篩全數陰性危機暫解除

新光三越台中店櫃姐確診，台中市府考量此為台中首次出現大型賣場員工確診，市長盧秀燕今（11）日火速拍板成立前進指揮所，寧嚴勿鬆，下午召回同樓層及相關人員執行快篩，218人全數陰性；另匡列的居家隔離者5人PCR也全數陰性，經評估危機暫時解除，前進指揮所今晚已暫時撤離。
記者金武鳯/綜合報導
2021-06-11 21:26:36
盧市長今日下午前往新光三越台中店視察前進指揮所快篩站建置情形時說明，考量此處屬大型公共區域，擔心有疫情升高、擴大傳染的可能性，因此緊急成立「前進指揮所」並設置快篩站，首波召回與櫃姐工作同樓層及有接觸的相關人員進行快篩，包括工作樓層接觸員工及專櫃實名制造訪顧客，以及與櫃姐有接觸的公司管理幹部及警衛同仁等，結果出爐，218人全數陰性；另外已匡列5名居家隔離者，包括同住友人及4名專櫃員工，PCR採檢也全數陰性。
台中市政府說明，由於第一波針對高風險族群篩檢結果全數陰性，經評估危機暫時解除，前進指揮所今晚暫先撤離，將醫療資源用在刀口，市府仍將密切掌握此波疫情後續發展，即時滾動調整因應。此外，新光三越台中店雖有警覺今日自主停業一天，然而市府站在保障全體市民健康立場，必須依傳染病防治法規定要求業者停業，後續將確認業者確實完成全面清消，且疫情確無擴大傳染之虞，始得復業。
台中市政府呼籲，民眾6月8日至10日如曾至新光三越台中中港店，可就近到社區快篩站快篩，端午連假社區快篩站服務時間地點相關資訊，可至「台中市衛生局-健康小衛星」臉書粉絲專頁查詢（https://bit.ly/3vfhPgY ）。