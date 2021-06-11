台中新光三越強化環境清消 12日再自主停業一天

新光三越台中店專櫃櫃姐染疫，市府火速成立前進指揮所及快篩站，11日下午首批召回同樓層及相關人員218人快篩，全數陰性；另匡列的居家隔離者5人，PCR也全數陰性，市府評估「危機暫時解除」，前進指揮所今晚已撤離。新光三越卻決定12日再自主停業一天，再次強化確認環境清消相關作業，務必提供員工和顧客安全無虞環境。

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台中市府表示，首波召回與櫃姐工作同樓層及有接觸的相關人員進行快篩，包括工作樓層接觸員工及專櫃實名制造訪顧客，以及與櫃姐有接觸的公司管理幹部及警衛同仁等，結果出爐，218人全數陰性；另外已匡列5名居家隔離者，包括同住友人及4名專櫃員工，PCR採檢也全數陰性。

市府說明，由於第一波針對高風險族群篩檢結果全數陰性，經評估危機暫時解除，前進指揮所今晚撤離。新光三越台中店則在爆出櫃姐確診後，今天自主停業一天，並配合衛生局完成全面消毒作業，同時也配合市府針對高風險族群完成篩檢及PCR檢測，結果全數為陰性。

新光三越台中店表示，今日晚間已由市政府確認檢視環境及人員安全。原本依市府主張，在確認業者確實完成全面清消，且疫情確無擴大傳染之虞，始得復業。但新光三越台中店決定12日再自主停業一天，再次強化確認環境清消相關作業，以提供員工和顧客更安心的購物環境