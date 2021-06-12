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MLB／史上最潮三方聯名！Ralph Lauren最愛洋基

▲New Era x Ralph Lauren x MLB三方跨界聯名系列。（New Era提供）
▲New Era x Ralph Lauren x MLB三方跨界聯名系列。（New Era提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-12 01:26:44

2021年春夏之際，全球知名的美國潮流品牌New Era祭出重磅巨作！宣布攜手美國時尚品牌Ralph Lauren旗下副線Polo Ralph Lauren與美國職棒大聯盟MLB™，打造造New Era x Ralph Lauren x MLB三方跨界聯名系列。

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結合 Polo Ralph Lauren的標誌性風格，與MLB™著名球隊紐約洋基(New York Yankees™)、洛杉磯道奇(Los Angeles Dodgers™)的經典Logo，推出New Era珍稀的49FORTY全封式棒球帽及9TWENTY兒童帽款，滿滿“美式”精神的夢幻聯名組合，勢必掀起一股潮流話題。

美國時尚品牌Ralph Lauren創立於1967年，創辦人Ralph Lauren一生熱愛棒球，因兒時在紐約布朗克斯(洋基主場)親身見證棒球運動的黃金年代，也使得這項國民運動的歷史傳承一直深深啟發他的創作生涯。

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▲New Era x Ralph Lauren x MLB三方跨界聯名系列。（New Era提供）
 

2018年，剛迎來五十周年的Ralph Lauren與MLB首次合作備受轟動，今年New Era將攜手「美式時尚」和「MLB合作夥伴」傳奇組合，跨界Ralph Lauren正統美式風格與MLB美國高水準職業棒球文化，推出別具意義的New Era x Ralph Lauren x MLB系列。此次聯名系列以古董棒球卡的形象在三方的社群上早已引發不少話題。

59FIFTY 帽款是New Era於1954年推出的劃時代經典帽款，又稱為Brooklyn style，特色為全封式Fitted款，不少帽迷都酷愛這種全封帽款，但如果你以為New Era全封帽款只有59FIFTY平帽檐造型，那你就錯了！此次，New Era x Ralph Lauren x MLB系列融合了Ralph Lauren經典色系與 MLB著名隊伍Logo，推出「洛杉磯道奇」皇家藍與「紐約洋基」海軍藍兩系列，以帽檐左前方Ralph Lauren親筆簽名刺繡，打造出49FORTY全封式棒球帽與9TWENTY童帽聯名限定帽款。其中49FORTY全封式棒球帽，承襲9FORTY老帽帶有弧度的帽檐，有別於一般可調節的帽扣設計，改以特定的頭圍尺寸及全封式造型顯得更加硬挺、有型。

另外，9TWENTY兒童帽款推出Youth大童、Child小童兩種尺寸，延伸潮人最愛的9TWENTY復古帽型，搭配隱藏式鬆緊調節帶，滿足兒童及頭圍偏小者潮帽佩戴的夢想。

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