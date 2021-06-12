MLB／史上最潮三方聯名！Ralph Lauren最愛洋基

造New Era x Ralph Lauren x MLB三方跨界聯名系列。

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國時尚品牌Ralph Lauren創立於1967年，創辦人Ralph Lauren一生熱愛棒球，因兒時在紐約布朗克斯(洋基主場)親身見證棒球運動的黃金年代，也使得這項國民運動的歷史傳承一直深深啟發他的創作生涯。

▲New Era x Ralph Lauren x MLB三方跨界聯名系列。（New Era提供）

2018年，剛迎來五十周年的Ralph Lauren與MLB首次合作備受轟動，今年New Era將攜手「美式時尚」和「MLB合作夥伴」傳奇組合，跨界Ralph Lauren正統美式風格與MLB美國高水準職業棒球文化，推出別具意義的New Era x Ralph Lauren x MLB系列。此次聯名系列以古董棒球卡的形象在三方的社群上早已引發不少話題。