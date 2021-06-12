朱立倫曾喊疫苗再貴也要買？凌濤：是說國外疫苗

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台灣基進新聞部主任張博洋怒嗆藍綠，更指出就是前國民黨主席朱立倫曾喊疫苗再貴都要買。
凌濤表示，今年1月20日部立桃園醫院爆發院內感染，國人關心疫苗採購，陳時中指揮官表示國外疫苗採購500萬劑有所延遲。朱立倫當時聽聞國外疫苗採購卡關，隔空喊話陳時中，呼籲「即使再貴，政府也應搶買一批疫苗給醫護人員先打。」
凌濤指出，為了守護醫護人員，朱立倫呼籲「再貴都要買」的明明是「國外疫苗」，怎麼突然在台灣基進口中搖身一變成「國產疫苗」？其他民代質疑此次採購國產疫苗價格太貴，哪裡不合理？
凌濤批，台灣基進黨不去質疑為何高端國產疫苗採購金額單劑平均價格是AZ的10倍，單價高過全球所有疫苗；不幫民眾把關政府花大錢買保護力未知的疫苗，放棄國際認證的疫苗。反而將明擺著的事實刻意混淆？這種甘為綠營犬馬，移花接木護航帶風向的行為，實在有夠丟臉！
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