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朱立倫曾喊疫苗再貴也要買？凌濤：是說國外疫苗

▲朱立倫辦公室發言人凌濤表示，朱立倫呼籲「再貴都要買」的明明是「國外疫苗」，怎麼突然在台灣基進口中搖身一變成「國產疫苗」？（圖／資料照片）
▲朱立倫辦公室發言人凌濤表示，朱立倫呼籲「再貴都要買」的明明是「國外疫苗」，怎麼突然在台灣基進口中搖身一變成「國產疫苗」？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-12 09:47:52

國民黨高市議員李雅靜與民眾黨立委高虹安陸續批判衛福部與國產疫苗簽約價格太貴，台灣基進新聞部主任張博洋怒嗆藍綠，更指出就是前國民黨主席朱立倫曾喊疫苗再貴都要買。朱立倫辦公室發言人凌濤表示，朱立倫呼籲「再貴都要買」的明明是「國外疫苗」，怎麼突然在台灣基進口中搖身一變成「國產疫苗」？

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高端疫苗昨日宣布解盲成功，後續將申請EUA緊急授權使用審查，民眾黨立委高虹安昨（11）日在立法院質疑，依照媒體報導，高端價格是全球數一數二貴，衛福部長陳時中則反嗆，「前一段時間大家說再貴都要買，不要昨天講的今天又忘了」。

台灣基進新聞部主任張博洋怒嗆藍綠，更指出就是前國民黨主席朱立倫曾喊疫苗再貴都要買。

凌濤表示，今年1月20日部立桃園醫院爆發院內感染，國人關心疫苗採購，陳時中指揮官表示國外疫苗採購500萬劑有所延遲。朱立倫當時聽聞國外疫苗採購卡關，隔空喊話陳時中，呼籲「即使再貴，政府也應搶買一批疫苗給醫護人員先打。」

凌濤指出，為了守護醫護人員，朱立倫呼籲「再貴都要買」的明明是「國外疫苗」，怎麼突然在台灣基進口中搖身一變成「國產疫苗」？其他民代質疑此次採購國產疫苗價格太貴，哪裡不合理？

凌濤批，台灣基進黨不去質疑為何高端國產疫苗採購金額單劑平均價格是AZ的10倍，單價高過全球所有疫苗；不幫民眾把關政府花大錢買保護力未知的疫苗，放棄國際認證的疫苗。反而將明擺著的事實刻意混淆？這種甘為綠營犬馬，移花接木護航帶風向的行為，實在有夠丟臉！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.87%13.13%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.93%12.07%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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