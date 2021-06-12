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NBA／怪物奇兵新篇章　詹皇新球鞋趁勢推出

▲電影《怪物奇兵：A NEW LEGACY》相關商品即將登場。（圖／Nike提供)
▲電影《怪物奇兵：A NEW LEGACY》相關商品即將登場。（圖／Nike提供)

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-12 01:33:02

隨著《怪物奇兵：A NEW LEGACY》演出人員表在螢幕上開始滾動，製片人 Maverick Carter 表達了他的期待——希望觀眾能夠感受到快樂。這份快樂不僅是因為看到 LeBron James 和樂一通 (Looney Tunes) 系列卡通人物在富有想像力的卡通世界中冒險，Maverick Carter 更期待觀眾能與電影角色一同踏上這段旅程，跟隨著劇情起伏走向，體驗一場充滿樂趣的史詩級對決。Nike 和 Converse 為影片角色帶來了一系列鞋款和服飾，設計靈感結合了運動帶來的能量：樂趣是探索潛力不可或缺的一部分，潛力則代表著可能性。

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“對於角色來說，影片中最重要的時刻就是決戰。” Maverick Carter 說道。“一場史詩般的對決，與每個參賽者的命運都息息相關，因此這場比賽的意義非凡。穿著 Nike 裝備的電影角色同時也鼓勵著孩子們去發現自己最好的那一面。”

電影中出現的新款 LeBron 19，其後掌 Air Max 氣墊與前掌的全新 Zoom Air 氣墊組合，幫助 LeBron James 在場上擁有穩健步伐。Nike 籃球鞋設計師 Jason Petrie 表示，新鞋款的靈感來源於電影充滿未來感的魔力。

“在設計 LeBron 19 的時候，電影情節真的給予了我們靈感。” Jason Petrie 說: “我們想給 LeBron James 打造一種全新的感覺，一種超越現實、太空時代般的感覺。”

服飾方面，Nike 與 LeBron James 聯名的 Dri-FIT 球衣採用光滑閃亮的 Durasheen 面料，印花和斜紋標誌代表了兩支全明星球隊：Tune Squad 和 Goon Squad。Tune Squad 棒球夾克的胸前部分印有同款標誌，內面則是亮眼的橘色印花線條。Converse 服飾包含樂一通系列卡通形象的T恤、短褲和帽 tee。


 

 

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