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但吃粽子如何吃得健康呢？民眾除了選購時多留意，也可把握「我的餐盤」口訣食用，減少身體負擔。國民健康署指出，首先享用時不過量，可挑選「中」或「小」份量的粽子，且盡量作為正餐享用，其次則看清楚營養標示與成分，像可選擇豆製品、菇類、栗子或瘦肉等油脂含量低的餡料取代三層肉或五花肉，減少油脂及熱量攝取。
吃粽不沾醬 減少熱量攝取
國民健康署說明，許多人在吃粽子時喜歡搭配不同醬料，但其實像辣椒醬、甜辣醬等都屬於鈉含量高的醬料，因此建議以不沾醬或限量使用即可，尤其吃鹼粽常會沾砂糖、果糖或蜂蜜等，一不小心可能就超過每日攝取糖的總熱量10%，尤其三高等慢性疾病患者食用時，更應特別注意。
吃粽搭配蔬果 補充營養增飽足感
此外，若將粽子作為正餐，也記得減量原本餐點中的主食、肉類及油脂類，且搭配超過半碗的蔬菜和拳頭大的水果，才能幫助攝取足夠的維生素、礦物質和纖維，也能增加飽足感。國民健康署提醒，因糯米加上高油脂食物，容易出現胃酸過多或腹脹氣等現象，因此除了適量攝取，吃粽子時也應細嚼慢嚥，掌握撇步健康吃粽，在家也能開心過端午。
資料來源：健康醫療網 吃粽掌握小撇步 在家健康過端午
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