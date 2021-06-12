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吃粽掌握小撇步　在家健康過端午

吃粽掌握小撇步　在家健康過端午
吃粽掌握小撇步　在家健康過端午

健康醫療網

2021-06-12 08:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】端午佳節即將到來，尤其受到疫情影響，許多人處於居家防疫，這時在家吃粽子可得適量就好，否則吃過量恐造成身體負擔。國民健康署表示，北部粽、南部粽、粿粽和甜口味粽子等都是常見的市售粽子，其中像北部粽糯米會經油拌炒，再加入油蔥，用油量高，以吃下一顆傳統的粽子而言，就等於吃下600大卡熱量。

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挑選小份量粽子　以油脂低餡料取代三層肉

但吃粽子如何吃得健康呢？民眾除了選購時多留意，也可把握「我的餐盤」口訣食用，減少身體負擔。國民健康署指出，首先享用時不過量，可挑選「中」或「小」份量的粽子，且盡量作為正餐享用，其次則看清楚營養標示與成分，像可選擇豆製品、菇類、栗子或瘦肉等油脂含量低的餡料取代三層肉或五花肉，減少油脂及熱量攝取。

吃粽不沾醬　減少熱量攝取

國民健康署說明，許多人在吃粽子時喜歡搭配不同醬料，但其實像辣椒醬、甜辣醬等都屬於鈉含量高的醬料，因此建議以不沾醬或限量使用即可，尤其吃鹼粽常會沾砂糖、果糖或蜂蜜等，一不小心可能就超過每日攝取糖的總熱量10%，尤其三高等慢性疾病患者食用時，更應特別注意。

吃粽搭配蔬果　補充營養增飽足感

此外，若將粽子作為正餐，也記得減量原本餐點中的主食、肉類及油脂類，且搭配超過半碗的蔬菜和拳頭大的水果，才能幫助攝取足夠的維生素、礦物質和纖維，也能增加飽足感。國民健康署提醒，因糯米加上高油脂食物，容易出現胃酸過多或腹脹氣等現象，因此除了適量攝取，吃粽子時也應細嚼慢嚥，掌握撇步健康吃粽，在家也能開心過端午。



資料來源：健康醫療網 吃粽掌握小撇步　在家健康過端午

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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