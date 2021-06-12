人流管制！國稅局6／15恢復臨櫃報稅 但得事先預約
109年度所得稅（含綜合所得稅及營利事業所得稅）結算申報及繳納期限至今（110）年6月30日，雖然財政部各地區國稅局將自6月15日起恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，為有效控管人流，減少群聚風險，國稅局將採取「預約制」。不過，財政部仍呼籲非必要不出門，儘量在家以網路或試算服務進行申報，以降低人流移動產生染疫風險。
記者顏真真/台北報導
2021-06-12 09:33:29
財政部說明，對於仍有臨櫃報稅需求的民眾，各地區國稅局將自6月15日恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，並採取「預約制」協助民眾辦理綜合所得稅網路申報，各地區國稅局將於6月14日前於其網站公告網路申報服務預約方式等相關資訊，民眾可在開放預約時間內利用手機或電腦至各地區國稅局網站線上預約取號或採電話預約，預約成功後依所訂時間至指定國稅局申辦。
另為保護民眾及第一線服務同仁安全，各地區國稅局將妥適規畫申報服務場地及採行高規格防護措施，請民眾配合現場動線指引、完成實聯制登錄、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒，室內並將設置隔板、維持社交距離及進行人流控管，落實防疫措施；如有發燒的民眾，也請在家休息，保護自己也保護他人。
財政部也提醒，民眾如需前往國稅局尋求報稅服務，請採取預約方式，各局每日在網站公告其總局、分局、稽徵所、服務處次一上班日開放預約人數，並請就近到所預約的國稅局辦理，儘量避免跨區人流移動，亦請勿於預約以外的時間前往國稅局，減少現場民眾聚集人潮，造成等候群聚風險。
財政部呼籲，尚未報稅的民眾可善用手機、平板或電腦進行網路報稅，尤其今年綜合所得稅新增手機報稅及行動電話認證2項服務，非常簡便，請民眾多加利用；另適用稅額試算服務的納稅義務人，也可線上或電話確認及多元方式繳稅，就可完成申報，以降低外出染疫風險。受疫情影響的民眾如有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可利用電話向戶籍所在地國稅局申請。