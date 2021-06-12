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美國用疫苗刺激觀光　環球影城供打輝瑞嬌生疫苗

▲美國疫苗充足，地方政府和企業合作用疫苗刺激觀光，甚至連環球影城都設立疫苗站，提供遊客免費施打輝瑞和嬌生兩種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疫苗充足，地方政府和企業合作用疫苗刺激觀光，甚至連環球影城都設立疫苗站，提供遊客免費施打輝瑞和嬌生兩種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-12 10:50:43

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）美國疫苗充足，地方政府和企業合作用疫苗刺激觀光，主題樂園「好萊塢環球影城」近日以快閃店的方式設立疫苗站，提供遊客免費施打輝瑞和嬌生兩種疫苗。

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好萊塢環球影城周圍的商店街Universal CityWalkHollywood於6月10日到13日，6月18日到24日共11天設立臨時的疫苗施打處，供應輝瑞、嬌生兩種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

遊客除了可以免費施打洛杉磯郡衛生局提供的疫苗，只要上網預約就能享有免費停車，省下25美元（約台幣700元）停車費，同時還可以憑疫苗卡兌換甜甜圈。

人口約1000萬人的大洛杉磯地區，已有65%的16歲以上成年人至少施打1劑疫苗，準備在6月15日配合加州政府，解除口罩、社交距離、禁止室內用餐等實施超過一年的防疫限制。

中央社記者11日走訪環球影城商店街，疫苗站設置在立體停車場內，遊客停好車子之後，走幾步路就能打到疫苗，現場有醫護人員詢問健康狀況，設置打完疫苗之後靜坐15分鐘的觀察區域。

隨著全美超過50%的疫苗施打率，國內旅遊的風氣逐漸恢復往日水準，5月底陣亡將士紀念日（MemorialDay）連假，各大城市的機場已湧現人潮，國內線班機幾乎全部滿座。

加州的幾個觀光景點，如好萊塢星光大道、環球影城、迪士尼樂園都可見到遊客回籠，但初步只有國內旅客。

美國疫情趨緩，世界大多數國家仍然在等待疫苗。美國政府與民間為了刺激過去一年受疫情重創的觀光業，近日在疫苗充裕的情況下，陸續出現「疫苗觀光」（vaccine tourism）現象。

包括阿拉斯加、紐約、關島、德州等城市，陸續鎖定觀光客，供外國旅客免費施打疫苗。紐約市計劃在時代廣場、中央公園等觀光景點為觀光客打疫苗。洛杉磯國際機場近日開設疫苗站，外國人可以免費打疫苗。（編輯：周永捷）1100612

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.87%13.13%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.93%12.07%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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