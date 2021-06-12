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疫情過端午吃粽防破口！　DIY製作防疫冰粽健康無負擔

疫情過端午吃粽防破口！　DIY製作防疫冰粽健康無負擔
疫情過端午吃粽防破口！　DIY製作防疫冰粽健康無負擔

健康醫療網

2021-06-12 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】迎接端午節，許多人都喜歡吃顆粽子應景一下，但要小心，一顆美味的包餡粽子熱量高達五百至六百大卡，因此為了讓大家吃得健康，花蓮慈濟醫院營養科團隊特別設計「防疫冰粽」，教民眾製作應景的粽子，尤其面對疫情嚴峻階段，在家動手DIY做粽子，不僅美味健康，也不用出門更安全。

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防疫冰粽熱量僅50大卡　夏天吃更清爽

考量粽子內線僅有少量蔬菜，因此若只吃粽子做正餐，恐怕營養攝取不均衡，加上粽子油膩不好消化，也很容易造成脹氣。花蓮慈院營養師鄭穎倢指出，比起一般傳統粽子，「防疫冰粽」特別選用奇亞籽以及黃金奇異果、火龍果、百香果等新鮮水果做為內餡，不僅一顆熱量僅五十大卡，炎炎夏日吃起來也更佳清爽。

防疫冰粽做法簡單　在家就可DIY製作

鄭穎倢營養師說明，防疫冰粽作法很簡單，將奇異果、火龍果洗淨切小丁，百香果切開取出備用，並將奇亞籽以熱水泡軟，另外沖泡兩百毫升綠茶，最後將砂糖混勻果凍粉與奇亞籽、三種水果倒入綠茶中攪拌均勻，分別倒入水果袋中，拉成粽子造型掛起，室溫中凝固定型約半小時就可放入冷藏，後續取出後就是美味的防疫冰粽。

吃粽子一天一顆為限　搭配蔬菜均衡營養

防疫冰粽含有水溶性膳食纖維的奇亞籽，能幫助維持腸道機能，微量元素及omega-3脂肪酸也能增加免疫力，水果部分則有含豐富花青素及甜菜紅素的火龍果、富含豐富維生素C的黃金奇異果，及具抗氧化的百香果，健康無負擔。營養師鄭穎倢建議，若想吃粽子也應一天以一顆為上限，且多搭配蔬菜食用，才能均衡營養，尤其三高病友應適量淺嚐即可，才能避免誘發症狀。



資料來源：健康醫療網 疫情過端午吃粽防破口！　DIY製作防疫冰粽健康無負擔

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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